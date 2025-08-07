Chiếm top 1 rating cả nước, phim của Châu Dã vẫn bị chê phá nát nguyên tác, giống phim chiếu mạng

Sao quốc tế 07/08/2025 12:32

Ngày 6/8, bộ phim cổ trang ngôn tình Cẩm Nguyệt Như Ca chính thức lên sóng hai nền tảng streaming Mango TV và Tencent Video. Trong phim, nữ chính Châu Dã và nam chính Thừa Lỗi mở ra một câu chuyện hào hùng nơi biên trường, nơi một nữ tướng quân nuôi chí lớn nhưng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu nơi quân doanh.

Tác phẩm Cẩm Nguyệt Như Ca nhận nhiều kỳ vọng từ khán giả nhờ được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng Thiên Sơn Trà Khách, còn có sự góp mặt của cặp đôi nhan sắc Châu Dã - Thừa Lỗi. Chính vì sự chờ đợi của khán giả, thế nên bộ phim này vừa lên sóng đã thu hút sự chú ý không nhỏ, mất 14 phút để dẫn đầu rating các đài vệ tinh trên toàn Trung Quốc trong khung giờ phát sóng.

Không chỉ vậy, phim cũng được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Dạo quanh các trang mạng xã hội, netizen khen ngợi nhan sắc của cặp đôi chính, đặc biệt là nữ chính Châu Dã, người đảm nhận vai Hà Yến. Không chỉ visual, cô cũng được đánh giá là có sự tiến bộ về diễn xuất so với các tác phẩm trước đây.

Chiếm top 1 rating cả nước, phim của Châu Dã vẫn bị chê phá nát nguyên tác, giống phim chiếu mạng - Ảnh 1

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - bộ truyện "trùng sinh - báo thù" từng gây sốt của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, do đạo diễn Trương Gia Tuấn cầm trịch, với sự tham gia của hai diễn viên chính là Châu Dã và Thừa Lỗi.

Cốt truyện xoay quanh Hòa Yến (Châu Dã thủ vai) - con gái phủ họ Hòa - từ nhỏ bị cha bắt thế thân cho người anh ruột yếu ớt là Hòa Như Phi, nhằm giữ vững danh phận "truyền nhân" cho dòng họ.

Cô buộc phải sống sau lớp mặt nạ, không tên không tuổi. Khi trưởng thành, Hòa Yến âm thầm gia nhập quân đội, lấy công chuộc tội, lập nên chiến công hiển hách, được phong làm "Phi Hồng tướng quân".

Thế nhưng, đúng lúc vinh quy về triều, người anh ruột bỗng trở lại, trắng trợn cướp lấy mọi công trạng, còn hạ độc khiến cô mù mắt, rồi bị đẩy về chùa dưỡng thương. Từ đó, Hòa Yến quyết định một lần nữa cải trang nhập ngũ, cướp lại tất cả những gì thuộc về mình, sát cánh cùng Tiêu Giác (Thừa Lỗi) viết nên huyền thoại mới.

Chiếm top 1 rating cả nước, phim của Châu Dã vẫn bị chê phá nát nguyên tác, giống phim chiếu mạng - Ảnh 2Chiếm top 1 rating cả nước, phim của Châu Dã vẫn bị chê phá nát nguyên tác, giống phim chiếu mạng - Ảnh 3

 

Tuy nhiên, sau khi phát sóng 5 tập, Cẩm Nguyệt Như Ca nhận về loạt chê bai. Khán giả nguyên tác phẫn nộ khi phim thay đổi quá nhiều - từ bỏ chi tiết trùng sinh, mượn thân xác của người khác để báo thù sửa thành giả chết để thoát thân, tuyến tình cảm gia đình, những chi tiết nữ chính kiếp trước bị gia tộc hại chết, gả chồng, nhân vật chồng cũ nữ chính đều bị cắt hết.

Dù trong phim đã bỏ chi tiết nữ chính trùng sinh nhưng khán giả khó hiểu khi vẫn nghe thấy cô nhắc về kiếp trước một cách gượng gạo. Nhiều khán giả so sánh Cẩm Nguyệt Như Ca với Mặc Vũ Vân Gian và Cửu Trùng Tử, khen biên kịch 2 phim này cải biên tình tiết trùng sinh mượt mà.

Đoàn phim tiết lộ do quy định kiểm duyệt hiện hành không cho phép yếu tố "trọng sinh", nên bản truyền hình biến tấu thành cốt truyện "thế thân", thay vì hồi sinh từ cái chết - Ảnh: HK01

Đặc biệt, việc thêm thắt hiểu lầm khiến nam chính nghĩ nữ chính gián tiếp hại cha mình khiến câu chuyện trở nên "ngược" và xa lạ.

Chiếm top 1 rating cả nước, phim của Châu Dã vẫn bị chê phá nát nguyên tác, giống phim chiếu mạng - Ảnh 4

Ngay từ đầu phim, đạo diễn vội vã đẩy tình cảm nam nữ chính bằng loạt tình huống sến súa như cưỡi ngựa chung, tắm suối chung, giao đấu mắt chạm mắt... khiến khán giả thốt lên: "Giờ tôi hiểu vì sao phim không còn tên là Nữ Tướng Tinh nữa rồi".

Trong truyện, Hòa Yến là nữ tướng từng trùng sinh, phải khổ luyện trong thân xác yếu ớt. Còn trên phim, chỉ vì bị thương một tháng đã yếu đến mức không kéo nổi cung, đánh mất sự thuyết phục trong năng lực của một đại tướng.

Nữ chính Châu Dã bị đánh giá là chưa toát lên khí chất của một nữ tướng, biểu cảm và thoại còn hiện đại, thiếu chiều sâu. Nam chính Thừa Lỗi lại bị chê "mặt đơ", diễn một màu - Ảnh: HK01

Từ tướng quân môi đỏ má hồng, lính tráng đánh phấn, đến nữ chính với dáng người mỏng manh như giấy, tất cả khiến khán giả cảm thấy không tôn trọng bối cảnh lịch sử.

Có những cảnh vừa gục xuống ho ra máu, cảnh sau đã đứng dậy hiên ngang khiến cảm xúc khán giả không theo kịp. Tổng thể giống phim chiếu mạng hơn là một bộ phim truyền hình có quy mô lớn.

Thời gian gần đây, khi những hình ảnh hậu trường của phim "Xin chào 1983" được tiết lộ, nhiều người nhận xét Châu Dã rất hợp với tạo hình mỹ nhân thập niên 1980.

