Tiết lộ mức cát-xê 'khủng' của Thành Nghị trong Phó sơn hải

Theo Sohu, Thành Nghị có cát-xê 12 triệu NDT (khoảng 44 tỉ đồng) cho 40 tập phim "Phó sơn hải". Mức thù lao này tăng 20% so với mức 10 triệu NDT (khoảng 37 tỉ đồng) anh nhận được khi đóng "Liên hoa lâu" năm 2023. Dù được nhận cát-xê cao nhất trong số các diễn viên, Thành Nghị bị chê bai vì khả năng diễn xuất thụt lùi, giọng thoại kém, liên tục cầm kịch bản dù đang quay chính thức.

Cảnh võ thuật vốn là sở trường của nam diễn viên, cũng là lý do chính khiến mức thù lao cao ngất ngưởng lại bất ngờ không được khán giả yêu thích. Việc đoàn phim sử dụng nhiều phông xanh, hiệu ứng kỹ xảo rẻ tiền, góc quay xấu vô tình khiến những cảnh võ thuật mất đi sự hấp dẫn, lôi cuốn.

Ngoài Thành Nghị, Cổ Lực Na Trát có mức cát-xê 8 triệu NDT (khoảng 29 tỉ đồng). Dù đảm nhận vai nữ chính, cô không có nhiều đất diễn và thời gian lên hình. Nhân vật do mỹ nhân Tân Cương đảm nhận cũng có vai trò mờ nhạt xuyên suốt mạch phim. Những diễn viên phụ còn lại của phim được cát-xê từ 2,8 - 6,5 triệu NDT (khoảng 10 - 24 tỉ đồng).

Theo Khốc Vân, phim đạt 44 triệu lượt xem trực tuyến. Dưới phần bình luận đa phần là những nhận xét tiêu cực, bày tỏ sự thất vọng vì chất lượng chênh lệch với kinh phí đầu tư.

Thất bại nặng nề của "Phó sơn hải" khiến khán giả đặt ra nghi vấn về khả năng "gánh" phim của Thành Nghị. Theo thống kê, các bộ phim trước đó của nam diễn viên cũng chỉ có thành tích dừng ở mức trung bình: "Trường An Nặc" 11,19 triệu lượt xem, "Gió Nam hiểu lòng tôi" 10,94 triệu lượt xem, "Hát cùng em" 6,3 triệu lượt xem.

Trong sự nghiệp diễn xuất của Thành Nghị, chỉ có "Lưu ly mĩ nhân sát" và "Liên hoa lâu" nhận được nhiều sự chú ý.

Sắp tới, Thành Nghị còn 2 bộ phim chuẩn bị lên sóng là "Hồ yêu tiểu hồng nương: Vương quyền thiên" và "Trường An 24 kế". Hai bộ phim được kỳ vọng sẽ vực dậy sự nghiệp đang trên đà tụt dốc của nam diễn viên 9x.

Tranh luận về khả năng “gánh phim” của Thành Nghị vì thế vẫn chưa có hồi kết. Theo truyền thông Trung Quốc, điều quyết định nằm ở những dự án kế tiếp: Nếu tiếp tục tạo ra các bộ phim có lượng người xem cao và đạt thành tích ổn định, anh mới có thể khẳng định vị thế vững chắc trong thị trường phim ảnh cạnh tranh khốc liệt.

