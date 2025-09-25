Tài xế dũng cảm nhảy khỏi xe trộn bê tông ngay trước khi nó lao xuống vực sâu

Camera hành trình đã ghi lại khoảnh khắc nghẹt thở khi chiếc xe trộn bê tông mất phanh và lao dốc không phanh. Trong giây phút sinh tử, người tài xế đã liều lĩnh nhảy khỏi cabin để thoát thân, chỉ vài giây trước khi chiếc xe 'hổ mang' lao thẳng xuống vách núi.

