Bị rắn cắn tới 41 lần, cô gái trẻ vẫn may mắn sống sót khiến các bác sĩ bối rối và dân làng bàn tán xôn xao

Một trường hợp bị rắn cắn nhiều lần đã xuất hiện tại huyện Barabanki, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Cụ thể, một cô gái trẻ ở làng Jawaharpur đã bị rắn cắn 41 lần, nhưng lần nào cô cũng được điều trị và cứu sống. Con rắn liên tục tấn công cô và chưa từng làm hại bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình.
Theo Phụ nữ sức khỏe

