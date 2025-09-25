Khoảnh khắc sinh tử, giải cứu gia đình 7 người mắc kẹt trong xe giữa dòng nước xiết

Một vụ tai nạn thót tim vừa xảy ra tại khu thắng cảnh thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Chiếc ô tô chở 7 người trong cùng một gia đình bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống sông và lật nghiêng giữa dòng nước xiết hung hãn. Cả gia đình rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Video 2 giờ 33 phút trước 2 giờ 33 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-sinh-tu-giai-cuu-gia-inh-7-nguoi-mac-ket-trong-xe-giua-dong-nuoc-xiet-742988.html