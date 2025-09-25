Kỳ lạ: Cá bơi lội trên đường phố Macau sau bão Ragasa, dân tình kéo nhau ra đường... bắt cá

Siêu bão Ragasa quét qua, nhưng thay vì cảnh tượng tan hoang u ám, đường phố Macau (Trung Quốc) lại bất ngờ biến thành 'ngư trường'. Người dân địa phương đã đổ xô ra phố, không phải để dọn dẹp, mà là để thi nhau... bắt cá tràn ngập trên đường

