Khoảnh khắc kinh hoàng, xe chở công nhân bị lũ cuốn trôi trong tích tắc, nhiều người mất tích thương tâm

Tại Dehradun, bang Uttarakhand, một cơn lũ quét hung hãn đã cuốn trôi chiếc xe chở công nhân trong tích tắc. Video ghi lại giây phút sinh tử này đang lan truyền, khiến nhiều người bàng hoàng trước số phận của các công nhân bị mất tích

Video 2 giờ 37 phút trước Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

