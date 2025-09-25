Ám ảnh giây phút sinh tử, chiếc SUV bị nghiền nát giữa hai xe đầu kéo, bẹp rúm không thể nhận dạng

Đoạn video gây ám ảnh đã ghi lại khoảnh khắc chiếc SUV Mahindra Bolero bị nghiền nát giữa hai xe đầu kéo trong một vụ tai nạn liên hoàn. Cảnh tượng phần đầu xe bẹp dúm hoàn toàn khiến người xem không khỏi thót tim trước sức mạnh hủy diệt của cú tông.
Video

Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

