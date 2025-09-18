“Anh ấy sợ bị lộ và không biết phải trả lời thế nào, nên hạ giọng. Về sau, khi nhân vật thích nghi với môi trường, cách thoại sẽ thay đổi rõ rệt” - Thành Nghị nói.

Trong buổi livestream mới đây, diễn viên Thành Nghị đã chính thức giải thích về phong cách thoại gây tranh luận trong những tập đầu của bộ phim "Phó Sơn Hải". Anh cho biết nhân vật Tiêu Minh Minh vốn là người hiện đại xuyên không về cổ đại, luôn lo sợ bị lộ thân phận. Vì vậy, những lời thoại ban đầu được giữ mơ hồ, nhỏ nhẹ, thậm chí có phần ngập ngừng.

Trước đó, "Phó Sơn Hải" bất ngờ đối mặt với làn sóng đánh giá 1 sao hàng loạt trên Douban, kéo theo nhiều tranh cãi về chất lượng nội dung và kỹ thuật. Giữa áp lực dư luận, các cộng sự, đồng nghiệp và thương hiệu hợp tác đã đồng loạt lên tiếng bảo vệ bộ phim và nam chính.

Nhiều diễn viên trong đoàn, kể cả cascadeur, xác nhận Thành Nghị làm việc vô cùng nghiêm túc: thường xuyên học thoại trực tiếp trên phim trường thay vì sử dụng điện thoại, tự mình thực hiện nhiều cảnh hành động nguy hiểm mà không cần người đóng thế, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cao.

Một số nhãn hàng lớn cũng đăng tải thông điệp ủng hộ công khai, nhấn mạnh hành động này không chỉ xuất phát từ hợp đồng quảng bá mà còn nhằm bảo vệ nghệ sĩ trước những công kích thiếu công bằng.

Trước loạt hình ảnh và thông tin bị cắt ghép, lan truyền trên mạng xã hội nhằm hạ thấp uy tín của diễn viên, studio của Thành Nghị khẳng định đang thu thập bằng chứng để tiến hành các biện pháp pháp lý. Nhà sản xuất phim cũng nhanh chóng khắc phục những sơ suất kỹ thuật, như cảnh quay lộ kịch bản hay đạo cụ hiện đại, nhằm hoàn thiện chất lượng phát sóng.

Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc, nhiều nhà báo, đồng nghiệp và các bậc tiền bối trong nghề cũng lên tiếng bảo vệ Thành Nghị. Họ khẳng định anh là diễn viên tận tâm, nỗ lực hoàn thành tốt vai trò được giao và truyền tải tinh thần câu chuyện một cách nghiêm túc. Các ý kiến kêu gọi khán giả nên tập trung theo dõi mạch phim, nhìn nhận cả ưu điểm lẫn hạn chế trong tổng thể kịch bản và dụng ý sáng tạo của ê-kíp thay vì chỉ dựa vào những tranh cãi cắt ghép trên mạng.