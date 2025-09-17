Xuất hiện tại sự kiện thời trang, Lâm Tâm Như có 2 thay đổi giúp cô nhận về nhiều lời khen

Sao quốc tế 17/09/2025 17:15

Bộ hình mới của Lâm Tâm Như với phong cách thời trang hiện đại, giúp nữ diễn viên trẻ hơn tuổi.

Mới đây, Lâm Tâm Như với phong cách thời trang hiện đại, giúp nữ diễn viên trẻ hơn tuổi. “Lâm Tâm Như sau khi làm mẹ thay đổi khí chất ngoạn mục. Trench coat (áo khoác dài) kết hợp chân váy và boots cao cổ, dễ dàng khoe thần thái chẳng kém siêu mẫu”, trang QQ viết.

Trước đây khi nhắc tới Lâm Tâm Như, khán giả nghĩ ngay đến hình ảnh Hạ Tử Vy trong “Hoàn Châu cách cách”, một cô gái dịu dàng, trong sáng và đầy nữ tính. Nhưng bây giờ, Lâm Tâm Như hoàn toàn toát lên khí chất của một phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ.

Xuất hiện tại sự kiện thời trang, Lâm Tâm Như có 2 thay đổi giúp cô nhận về nhiều lời khen - Ảnh 1

Chiếc áo khoác dài Lâm Tâm Như chọn không phải kiểu vải mềm mất dáng, mà chất liệu có độ cứng vừa phải, giúp giữ form.

Chiều dài áo chỉ vừa qua đầu gối nên ngay cả những cô gái có chiều cao khiêm tốn cũng không bị “dìm dáng”, ngược lại còn tôn lên tỷ lệ cơ thể.

Tông màu be kinh điển rất thích hợp cho mùa thu đông. Đây là màu không hề kén da, mặc vào toát lên sự sang trọng.

Phần cổ áo là kiểu ve lật, hơi mở nhẹ để lộ lớp áo bên trong, tạo cảm giác nhiều lớp đầy tinh tế. Thậm chí, còn thấp thoáng để lộ xương quai xanh, khiến tổng thể vừa thanh lịch vừa gợi cảm nhẹ nhàng.

Xuất hiện tại sự kiện thời trang, Lâm Tâm Như có 2 thay đổi giúp cô nhận về nhiều lời khen - Ảnh 2Xuất hiện tại sự kiện thời trang, Lâm Tâm Như có 2 thay đổi giúp cô nhận về nhiều lời khen - Ảnh 3Xuất hiện tại sự kiện thời trang, Lâm Tâm Như có 2 thay đổi giúp cô nhận về nhiều lời khen - Ảnh 4

Ở set đồ tiếp theo, Lâm Tâm Như cho thấy hình ảnh tươi trẻ rạng rỡ khi diện một chiếc áo sơ mi đỏ rực rỡ kết hợp cùng quần short, bên trong mặc thêm áo thun trắng đơn giản.

Sự tương phản màu sắc vừa làm nổi bật nét rạng rỡ của sắc đỏ, vừa nhờ gam trắng trung hòa để tổng thể không bị chói mắt. Hiệu quả mang lại là một phong cách trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống.

Ảnh cưới của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như bất ngờ 'gây sốt' sau 9 năm bởi dàn khách mời đình đám Cbiz

Tấm ảnh cưới của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa năm 2016 được chia sẻ trên Weibo và gây sốt. Nhiều bình luận nói đây là tấm ảnh cưới 'quyền lực' vì quy tụ dàn sao hàng đầu của Cbiz và gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của làng giải trí Trung Quốc.

