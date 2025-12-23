Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Chủ nhà hàng khen ngợi nhan sắc đời thường của cặp đôi đình đám, với lời nhận xét: “Thời gian dường như chỉ làm họ thêm phong độ, chẳng để lại dấu vết tuổi tác nào”.

Mới đây, Lâm Tâm Như mặc áo sọc đen trắng, tạo dáng chữ V và cười tươi trước ống kính. Còn Hoắc Kiến Hoa mặc áo hoodie xanh than, quần jeans xám, mỉm cười.

Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như rất thân thiện, nhiệt tình chụp ảnh cùng ông chủ và nhân viên nhà hàng. Thậm chí, hai diễn viên khoác vai các nhân viên vô cùng thân thiết.

Cộng đồng mạng bất ngờ trước diện mạo tuổi 49 của Lâm Tâm Như. Mỹ nhân “Hoàn Châu cách cách” vẫn trẻ trung, gương mặt không có cảm giác căng cứng của thẩm mỹ, nụ cười vẫn giàu năng lượng như nàng Hạ Tử Vy năm nào.

Truyền thông cho rằng, mỗi lần cặp vợ chồng này được người qua đường chụp bằng điện thoại giống như bổ sung thêm một trang cho “sách giáo khoa về trạng thái đời thường của minh tinh”.

Đặc biệt, nhà hàng họ dùng bữa không phải nơi sang trọng mà chỉ là một cửa tiệm bình thường, một nhà hàng bình dân. Cách ăn mặc của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cũng rất giản dị, không trang điểm hay tạo hình như trên màn ảnh. Nhưng chính sự “bình thường” này lại tạo sự khác biệt trong giới giải trí.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như gặp gỡ lần đầu tiên vào năm 2006 khi cùng hợp tác trong bộ phim Xe Điện Ngầm. Sau lần hợp tác đó, cả 2 nhanh chóng trở nên thân thiết và duy trì mối quan hệ bạn bè kéo dài hơn 10 năm. Tới năm 2016, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ công khai mối quan hệ với Lâm Tâm Như trên mạng xã hội và nhận được những lời chúc mừng tốt đẹp từ khán giả.

Chỉ 2 tháng sau khi công khai, cả 2 tuyên bố kết hôn. Đám cưới của họ diễn ra vào ngày 31/7/2016 tại đảo Bali, Indonesia, với sự tham dự của nhiều ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Hồ Ca, Thư Kỳ...

Sau đám cưới, 1 vài hình ảnh Hoắc Kiến Hoa mặt lạnh lùng trong hôn lễ đã làm dấy lên tin đồn anh bị Lâm Tâm Như ép cưới. Nhưng những tin đồn này nhanh chóng bị dập tắt bởi chính cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau đó của 2 ngôi sao. Vào năm 2017, Lâm Tâm Như hạ sinh con gái đầu lòng và đặt biệt danh ở nhà là Tiểu Cá Heo.