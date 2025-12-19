Lâm Tâm Như bất ngờ thừa nhận đã thay đổi thói quen vì Hoắc Kiến Hoa

Ngày 18/12, trong chương trình 'Tạm biệt người thương 5', khi khách mời bàn về cách xử lý vấn đề của các cặp đôi trong hoàn cảnh “nửa kia” lúc nào cũng nhìn điện thoại, Lâm Tâm Như đã chia sẻ về câu chuyện thực tế của mình và ông xã Hoắc Kiến Hoa.

Trong chương trình "Tạm biệt người thương 5", khi khách mời bàn về cách xử lý vấn đề của các cặp đôi trong hoàn cảnh “nửa kia” lúc nào cũng nhìn điện thoại, Lâm Tâm Như thú nhận, trước đây, khi Hoắc Kiến Hoa lái xe, cô có thói quen dùng điện thoại, hết lướt mạng xã hội lại xử lý công việc.

Cho đến một lần, Hoắc Kiến Hoa tỏ ra không vui và nói: “Mỗi khi anh lái xe em đều nhìn điện thoại, anh là tài xế của em à?”. Vì phản ứng của chồng, Lâm Tâm Như từ đó bỏ hẳn thói quen nghịch điện thoại khi chồng lái xe.

Cô thậm chí không dám trả lời tin nhắn. Bởi một khi đã lướt điện thoại thì không dừng lại được. Trên xe chỉ có hai người, nếu một người chỉ chú tâm dùng điện thoại thì người kia sẽ cảm thấy cô đơn, buồn chán.

MC trêu rằng, tưởng Lâm Tâm Như sẽ nói với ông xã: “Anh tấp vào lề để em ra ghế sau ngồi”. Nhưng Lâm Tâm Như cười và phủ nhận: “Tôi không dám làm vậy”.

Sau đó, có người gợi ý cho Lâm Tâm Như cách để lướt điện thoại nhưng không ảnh hưởng đến sự tương tác với chồng, đó là đọc to cho chồng nghe mỗi khi thấy tin tức hay ho, vừa đi vừa chia sẻ và trò chuyện cùng nhau. Lâm Tâm Như công nhận đây là cách làm hay và nói sẽ học hỏi để áp dụng.

Trước đó, Lâm Tâm Như từng nhiều lần chia sẻ những câu chuyện về hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa trong các chương trình truyền hình.

Nữ diễn viên gây chú ý khi tiết lộ Hoắc Kiến Hoa là người rất tiết kiệm với bản thân, nhưng lại hào phóng với gia đình. “Anh ấy dùng một chiếc điện thoại suốt 5-6 năm, màn hình nứt cũng không đổi, vẫn dùng được. Nhưng nếu con gái muốn mua gì mới, anh lập tức mua ngay”, Lâm Tâm Như kể về chồng.

Cô cũng cho biết, hai vợ chồng độc lập về tài chính, mỗi người tự quản lý thu nhập riêng. Song, các khoản chi tiêu cốt lõi trong gia đình vẫn được cặp sao “Khuynh thế hoàng phi” ngầm chia sẻ một cách hài hòa.

Từ mối quan hệ bạn bè kéo dài 10 năm, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã phát triển thành mối quan hệ hẹn hò và kết hôn vào tháng 7.2016. Một năm sau, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng Cá Heo Nhỏ.

Người hâm mộ từng rất sốc với chuyện tình của cặp diễn viên đình đám này, thậm chí có đồn đoán rằng Hoắc Kiến Hoa bị ép cưới, bởi biểu cảm của anh trong hôn lễ rất lạnh lùng.

Nhưng sau 9 năm bên nhau, cặp đôi chứng minh tình yêu bền chặt, trở thành cặp đôi quyền lực bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ.

