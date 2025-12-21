Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 21/12/2025 05:50

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra không được hanh thông, thuận lợi. Người tuổi này làm lãnh đạo không nên áp đặt điều gì lên cấp dưới của mình. Đồng thời, bản mệnh không nên soi mói sai lầm của người khác vì nó chỉ khiến người khác xem thường bạn mà thôi.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên suôn sẻ. Các cặp đôi luôn biết lắng nghe và cảm thông, đặc biệt là hai người luôn tôn trọng tới cảm xúc của người kia. Riêng người độc thân cần cởi mở hơn mới mong tìm được ý trung nhân.

 

 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió. Nhờ tài ăn nói khéo léo và tinh tế nên cung hoàng đạo này luôn được tất cả mọi người tin tưởng. Nhờ đó mà công việc cũng được vận hành suôn sẻ và nhanh chóng. Bạn còn biết cách quản lý tiền bạc nên gặp nhiều cơ hội tốt để mở rộng túi tiền hơn nữa. Tuy nhiên, bạn cần xem xét thật kỹ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Các cặp đôi ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn, dù thời gian dành cho nhau chưa thực sự nhiều. Người độc thân mải mê làm việc nên không để ý tới chuyện yêu đương.

 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày hôm nay sẽ diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Chính Quan xuất hiện đã giúp người tuổi này có được sự tin tưởng, tín nhiệm từ cấp trên. Do đó, bản mệnh có thể được lãnh đạo trọng dụng hết lòng trong thời gian sắp tới đây.

Về vận tình duyên, tình cảm của bản mệnh sẽ ngập tràn hương sắc. Bản mệnh hy vọng rằng hai người sẽ có thật nhiều thời gian để ở bên nhau, trò chuyện với nhau để thấu hiểu về đối phương hơn. Người độc thân được rất nhiều người khác phái để ý nhờ vào tài ăn nóng khéo léo, duyên dáng của mình.

 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Hai 22/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi ngày mới, thứ Hai 22/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Uống nước tía tô mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi thế nào?

Uống nước tía tô mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Cháy quán thịt chó nổi tiếng trên TikTok ở Lào Cai: Ngọn lửa phừng phừng, khói đen bốc lên cao hàng chục mét

Cháy quán thịt chó nổi tiếng trên TikTok ở Lào Cai: Ngọn lửa phừng phừng, khói đen bốc lên cao hàng chục mét

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Sau hôm nay, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/12/2025), Thần Tài soi đường, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, công việc thăng tiến, đón mừng hỷ sự liên miên

Cuối ngày hôm nay (21/12/2025), Thần Tài soi đường, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, công việc thăng tiến, đón mừng hỷ sự liên miên

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp nhìn lên thấy quý nhân, nhìn xuống thấy tiền tài, sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục, giàu sang sung sướng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp nhìn lên thấy quý nhân, nhìn xuống thấy tiền tài, sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục, giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/12/2025, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/12/2025, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

Thần Tài ban lộc kể từ ngày 21/12/2025, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, giàu có hơn người

Thần Tài ban lộc kể từ ngày 21/12/2025, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, giàu có hơn người

Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Tử vi ngày mới, thứ Hai 22/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi ngày mới, thứ Hai 22/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Sau hôm nay, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (21/12/2025), Thần Tài soi đường, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, công việc thăng tiến, đón mừng hỷ sự liên miên

Cuối ngày hôm nay (21/12/2025), Thần Tài soi đường, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, công việc thăng tiến, đón mừng hỷ sự liên miên

Sau ngày mai, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp nhìn lên thấy quý nhân, nhìn xuống thấy tiền tài, sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục, giàu sang sung sướng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp nhìn lên thấy quý nhân, nhìn xuống thấy tiền tài, sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục, giàu sang sung sướng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/12/2025, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/12/2025, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'