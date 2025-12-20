Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 20/12/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ trong tuần mới (22/12 - 28/12/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong tuần mới (22/12 - 28/12/2025), tuổi Ngọ khá quyết đoán trong công việc, có chính kiến, cũng nhờ thế mà được cấp trên đánh giá cao và trao cho nhiều trọng trách hơn nữa. Bản mệnh biết mình cần gì, muốn gì, tự đặt ra mục tiêu cho mình và đạt được những thành công vang dội.

Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều này giúp con giáp này hào hứng, sẵn sàng phác thảo những kế hoạch tiếp theo để không uổng phí tài năng. Tuy nhiên, cục diện Sửu Ngọ tương hại lại khiến tuổi Ngọ hôm nay dễ nổi nóng, tâm tính thay đổi thất thường, ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương.

May mắn là chuyện tình cảm có tin vui nhờ ngũ hành tương sinh nâng đỡ. Nhân duyên tốt đẹp bù đắp lại sự kém may mắn trong công việc nên ban đầu bạn cũng thoáng buồn nhưng sau đó lại vui vẻ trở lại nhờ những hành động quan tâm ngọt ngào từ người ấy.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong tuần mới (22/12 - 28/12/2025), dưới sự hỗ trợ của Lục Hợp, người tuổi Mùi có thể tìm được đối tác làm ăn uy tín, có tiếng trên thị trường. Đôi bên có mối quan hệ hợp tác cùng có lợi nên quá trình làm ăn chung rất suôn sẻ và rành mạch mọi thứ. Nhờ vậy mà cứ thế từ từ tiến những bước vững chắc, nền tảng để phát triển kinh doanh tốt hơn.  

Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Công việc cũng không có gì đáng ngại trong ngày Chính Quan độ mệnh. Mọi thứ đang được giải quyết ổn thỏa, có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ khắc phục được. Bản mệnh thậm chí còn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình với mọi người nữa.

 

Hỏa dưỡng cho Thổ, chuyện tình cảm nhờ vậy rất suôn sẻ. Người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ với nhiều người khác phái và khả năng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình là rất lớn. Các cặp đôi dần vượt qua những trở ngại ban đầu khi đến với nhau.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong tuần mới (22/12 - 28/12/2025), Thiên Tài giúp các kế hoạch kiếm tiền, tăng thêm thu nhập của Dậu được diễn ra suôn sẻ và thuận lợi trong hôm nay. Bản mệnh được dự báo sẽ gặp may trong chuyện làm ăn buôn bán, có thể tận dụng thời cơ để phát tài. Nếu bạn còn khéo léo trong việc thu chi thì không chỉ lo đủ cho cuộc sống hàng ngày mà vẫn có khoản tích lũy để đầu tư hoặc mở rộng quy mô trong tương lai. 

Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Công việc chính không có vấn đề nào cần phải lo lắng. Tuổi Dậu đang tạo dựng những bước tiến vững chắc trong tương lai bằng chính năng lực của bản thân cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Trong mọi hoàn cảnh, sự điềm tĩnh giúp bản mệnh có thể xử lý vấn đề một cách ổn thỏa và hiệu quả.

 

Ngày ngũ hành tương sinh nên tình duyên tươi sáng, vận đào hoa nở rộ sẽ giúp tuổi Dậu độc thân sớm tìm được một nửa cho mình. Nhiều cơ hội làm quen, kết giao bạn bè tốt đẹp, chỉ cần con giáp này chú ý là nhận ra hạnh phúc chẳng ở quá xa mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

