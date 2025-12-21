Uống nước tía tô mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi thế nào?

Hạt tía tô có hàm lượng tinh dầu lớn, giàu các axit béo chưa bão hòa, chủ yếu là axit alpha-linoleic.

Tía tô là loại rau thơm phổ biến có tác dụng chữa bệnh. Trong y học cổ truyền tía tô có vị cay, tính ấm, vào 3 kinh phế - tâm – tỳ, kích thích ra mồ hôi.

Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tô chứa khoảng 0.2% tinh dầu nguyên chất và các hydrocarbon, aldehyde, ceton, furan,... Chiết xuất lá tía tô có các chất chống oxy hóa, chống dị ứng, chống viêm giúp tái tạo mô tế bào, đặc biệt khi hấp thụ qua da bằng phương pháp xông hơi.

Ngoài ra, lá tía tô còn chứa nhiều protein thực vật, chất xơ, vitamin A, C cùng nhiều khoáng chất do đó tác dụng của lá tía tô giúp cơ thể tăng cường chuyển hóa và trao đổi chất.

Công dung của nước tía tô

Uống lá tía tô để kiểm soát bệnh gout: Trong thành phần của lá tía tô có chứa các hoạt chất có tác dụng giảm nồng độ enzym xanthin oxidase - nguyên nhân gây hình thành và tích tụ axit uric. Với các thành phần kháng khuẩn, ngừa viêm tự nhiên, nước lá tía tô cũng giúp bệnh nhân giảm đáng kể triệu chứng viêm gây đau nhức khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Uống lá tía tô giúp thanh lọc, thải độc cơ thể, tăng cường đào thải độc tố qua mồ hôi và nước tiểu. Nhờ đó bạn có thể giảm tần suất bị mụn nhọt do nóng trong, nổi mề đay, mẩn ngứa do tích tụ độc tố.

Thành phần flavonoid có trong lá tía tô có tác dụng làm dịu dạ dày, cải thiện chứng đầy hơi, buồn nôn, giảm đau do viêm dạ dày. Hoạt chất glucosamine và tanin trong lá tía tô vừa giúp giảm viêm, vừa giúp thúc đẩy vết thương trong dạ dày nhanh lành.

Uống lá tía tô không giúp chữa bệnh hen suyễn nhưng có thể giảm triệu chứng ho, đờm, khó thở của bệnh.

Axit chlorogenic và rosmarinic trong nước tía tô có thể ức chế quá trình hấp thụ đường cũng như chất béo vào trong máu. Nên nước tía tô cũng là thức uống hỗ trợ kiểm soát tình trạng máu nhiễm mỡ, tiểu đường và biến chứng tiểu đường.

Lưu ý khi sử dụng nước lá tía tô

Người đang bị cảm nóng: Theo y học cổ truyền, lá tía tô vị cay tính ấm. Do đó những người đang bị cảm nóng cần sử dụng thận trọng hơn vì dùng tía tô khiến cho cơ thể thêm bức bối, khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị dị ứng với tía tô: Một số trường hợp bị dị ứng với lá tía tô mà không hề biết. Do đó cần phải cận thận khi dùng tía tô. Ngoài ra, cần đảm bảo mua được loại tía tô sạch, không có hóa chất để giữ an toàn cho sức khỏe.

Bệnh nhân cao huyết áp: Không lạm dụng lá tía tô vì có thể gây tăng cao huyết áp, tổn hại hệ tim mạch. Ngoài ra, uống nhiều nước tía tô cũng khiến cơ thể bị đầy hơi, chướng bụng và nhiều tác dụng phụ khác. Vì vậy nên uống liều lượng vừa phải.

Không đun sôi lá tía tô quá 15 phút: Vì các tinh dầu trong lá, cành cây sẽ bị bốc hơi làm giảm tác dụng của nước lá tía tô.