Quả dâu tằm màu đen hoặc màu đỏ là loại trái cây thuộc họ quả mọng. Nước ép từ quả dâu tằm được yêu thích bởi vị chua ngọt tạo cảm giác ngon miệng, đồng thời có hàm lượng các vitamin, khoáng chất dồi dào, tốt cho sức khỏe.

Giảm cholesterol, tốt cho tim: Nồng độ cholesterol trong máu tăng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ăn trái dâu tằm đều đặn là giải pháp tốt để giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch. Ngoài ra, dâu tằm còn chức chất xơ, chất chống oxy hóa, polyphenol và hàm lượng flavonoid giúp duy trì lưu lượng máu ổn định, ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ.

Cải thiện hệ tiêu hóa: Quả dâu tằm chứa hàm lượng chất xơ phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa và thúc đẩy thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa trơn tru hơn, giúp làm giảm tình trạng đầy hơi, đau bụng, táo bón.

Hạ chỉ số đường huyết: Những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 cần cẩn thận khi ăn các thực phẩm chứa nhiều carbs. Hợp chất 1-deoxynojirimycin (DNJ) trong dâu tằm có khả năng ức chế một loại enzyme phá vỡ carbs. Do vậy, loại quả này làm chậm sự gia tăng lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân: Hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp duy trì cân nặng hợp lý. Những người ăn kiêng thường dùng trái dâu tằm sẽ giảm được đến 10% tổng trọng lượng cơ thể của họ trong gần ba tháng, đặc biệt giảm mạnh lượng mỡ thừa vùng eo và đùi.

Tăng hệ miễn dịch, ngừa cảm cúm: Loại quả mọng này cũng chứa vitamin C giúp tăng cường miễn dịch. Nhờ vào các khoáng chất tốt, quả dâu tằm sẽ hoạt động như một chất diệt khuẩn nhằm điều trị và phòng ngừa cúm và cảm lạnh.

Các ngâm nước dâu tằm với đường

Nguyên liệu ngâm nước dâu: 1kg dâu tằm; 500gr đường; Chọn quả chín có màu tím sẫm, không bị dập nát, hư hỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Cắt bỏ cuống trên quả dâu, rửa nhẹ tay, nước cuối cùng rửa bằng nước muối pha loãng. Vớt dâu ra rổ, để ráo nước.

Nấu một nồi nước sôi, khi còn nóng khoảng 80 độ, dội qua rổ dâu (cách này giúp dâu khi ngâm lâu không bị mốc hay nổi váng)

Rải một lớp đường vào lọ, tiếp đến một lớp dâu cho đến hết. Trên cùng rải thêm một lớp đường.

Khi ngâm được 5-7 ngày thì mang hỗn hợp dâu ra để lọc qua rây.

Lấy riêng nước dâu đun sôi khoảng 15 phút, để thật nguội rồi cất vào lọ (cách này giúp bảo quản siro dâu được lâu hơn).

Riêng bã dâu, cho ít rượu vào ngâm chừng vài ngày là có ngay rượu dâu để thưởng thức.