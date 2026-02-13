Sự thật về dâu tằm: Loại quả nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh 'quét sạch' độc tố trong máu

Dinh dưỡng 13/02/2026 05:30

Nhắc đến dâu tằm, chúng ta thường nhớ về những nương dâu trải dài hay thức quà vặt tuổi thơ tím lịm cả bàn tay. Thế nhưng, dâu tằm không chỉ có giá trị kinh tế hay ẩm thực, mà còn là một 'vị thuốc quý' ẩn mình.

Quả dâu tằm màu đen hoặc màu đỏ là loại trái cây thuộc họ quả mọng. Nước ép từ quả dâu tằm được yêu thích bởi vị chua ngọt tạo cảm giác ngon miệng, đồng thời có hàm lượng các vitamin, khoáng chất dồi dào, tốt cho sức khỏe.

Sự thật về dâu tằm: Loại quả nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh 'quét sạch' độc tố trong máu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả dâu tằm 

Cải thiện hệ tiêu hóa: Quả dâu tằm chứa hàm lượng chất xơ phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa và thúc đẩy thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa trơn tru hơn, giúp làm giảm tình trạng đầy hơi, đau bụng, táo bón.

Giảm cholesterol, tốt cho tim: Nồng độ cholesterol trong máu tăng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ăn trái dâu tằm đều đặn là giải pháp tốt để giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch. Ngoài ra, dâu tằm còn chức chất xơ, chất chống oxy hóa, polyphenol và hàm lượng flavonoid giúp duy trì lưu lượng máu ổn định, ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ.

Hạ chỉ số đường huyết: Những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 cần cẩn thận khi ăn các thực phẩm chứa nhiều carbs. Hợp chất 1-deoxynojirimycin (DNJ) trong dâu tằm có khả năng ức chế một loại enzyme phá vỡ carbs. Do vậy, loại quả này làm chậm sự gia tăng lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Sự thật về dâu tằm: Loại quả nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh 'quét sạch' độc tố trong máu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân: Hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp duy trì cân nặng hợp lý. Những người ăn kiêng thường dùng trái dâu tằm sẽ giảm được đến 10% tổng trọng lượng cơ thể của họ trong gần ba tháng, đặc biệt giảm mạnh lượng mỡ thừa vùng eo và đùi.

Tăng hệ miễn dịch, ngừa cảm cúm: Loại quả mọng này cũng chứa vitamin C giúp tăng cường miễn dịch. Nhờ vào các khoáng chất tốt, quả dâu tằm sẽ hoạt động như một chất diệt khuẩn nhằm điều trị và phòng ngừa cúm và cảm lạnh.

 

Các ngâm nước dâu tằm với đường

Nguyên liệu ngâm nước dâu: 1kg dâu tằm; 500gr đường; Chọn quả chín có màu tím sẫm, không bị dập nát, hư hỏng.

Sự thật về dâu tằm: Loại quả nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh 'quét sạch' độc tố trong máu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Cắt bỏ cuống trên quả dâu, rửa nhẹ tay, nước cuối cùng rửa bằng nước muối pha loãng. Vớt dâu ra rổ, để ráo nước.

Nấu một nồi nước sôi, khi còn nóng khoảng 80 độ, dội qua rổ dâu (cách này giúp dâu khi ngâm lâu không bị mốc hay nổi váng)

Rải một lớp đường vào lọ, tiếp đến một lớp dâu cho đến hết. Trên cùng rải thêm một lớp đường.

Khi ngâm được 5-7 ngày thì mang hỗn hợp dâu ra để lọc qua rây.

Lấy riêng nước dâu đun sôi khoảng 15 phút, để thật nguội rồi cất vào lọ (cách này giúp bảo quản siro dâu được lâu hơn).

Riêng bã dâu, cho ít rượu vào ngâm chừng vài ngày là có ngay rượu dâu để thưởng thức.

Quả dâu tằm cứ tưởng chỉ để làm mứt nào ngờ còn có thể chữa bệnh hiệu quả thế này

Quả dâu tằm cứ tưởng chỉ để làm mứt nào ngờ còn có thể chữa bệnh hiệu quả thế này

Dâu tằm là một loại quả dân dã và vô cùng quen mắt với người dna6 Việt Nam chúng ta. Những tưởng quả dâu tằm chỉ có thể làm mứt, nhưng nào ngờ nó còn có tác dụng chữa bệnh siêu hay thế này.

Xem thêm
Từ khóa:   dâu tằm tác dụng của dâu tằm dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/2/2026, 3 con giáp Tài Lộc ngập nhà, tiền bạc vây quanh, càng làm càng thắng lớn, tiền tiêu xong lại về đầy túi

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/2/2026, 3 con giáp Tài Lộc ngập nhà, tiền bạc vây quanh, càng làm càng thắng lớn, tiền tiêu xong lại về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/2/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/2/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sự thật về dâu tằm: Loại quả nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh "quét sạch" độc tố trong máu

Sự thật về dâu tằm: Loại quả nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh "quét sạch" độc tố trong máu

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp

Mứt Vỏ Bưởi tự làm ngày Tết: Vừa dẻo, vừa thơm, đánh bại mọi loại bánh kẹo công nghiệp

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 44 phút trước
Tưởng vợ cũ vẫn còn tình nghĩa khi vào viện thăm, ai ngờ lời đề nghị của cô ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ

Tưởng vợ cũ vẫn còn tình nghĩa khi vào viện thăm, ai ngờ lời đề nghị của cô ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Vợ bỏ đi khi chồng ung thư rồi đột ngột trở về sau 3 tháng với diện mạo khác lạ: Tờ giấy trên tay hé lộ sự thật

Vợ bỏ đi khi chồng ung thư rồi đột ngột trở về sau 3 tháng với diện mạo khác lạ: Tờ giấy trên tay hé lộ sự thật

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Chồng cũ mang 5 cây vàng sang nhà sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị đi kèm khiến tôi vừa run rẩy vừa phẫn nộ

Chồng cũ mang 5 cây vàng sang nhà sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị đi kèm khiến tôi vừa run rẩy vừa phẫn nộ

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước
Tôi từng coi chồng là cả thế giới, cho đến khi sự vô trách nhiệm của anh ta ''tạt gáo nước lạnh'' vào mặt mình

Tôi từng coi chồng là cả thế giới, cho đến khi sự vô trách nhiệm của anh ta ''tạt gáo nước lạnh'' vào mặt mình

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước
Vừa ly hôn xong thấy vợ nôn khan, chồng "đứng hình" trước bí mật của vợ bên lề đường

Vừa ly hôn xong thấy vợ nôn khan, chồng "đứng hình" trước bí mật của vợ bên lề đường

Tâm sự 6 giờ 58 phút trước
Tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa: Chị dâu đang làm một việc không thể tin nổi để "dỗ" đứa trẻ nín khóc

Tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa: Chị dâu đang làm một việc không thể tin nổi để "dỗ" đứa trẻ nín khóc

Tâm sự gia đình 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/2/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/2/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

“Vàng mười” trong khay mứt Tết: Loại hạt béo ngậy giúp bổ não, đẹp da, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo

“Vàng mười” trong khay mứt Tết: Loại hạt béo ngậy giúp bổ não, đẹp da, ăn bao nhiêu cũng không sợ béo

Ăn gân bò sao cho bổ, nấu sao cho ngon? Tổng hợp công dụng và món ngon từ gân bò

Ăn gân bò sao cho bổ, nấu sao cho ngon? Tổng hợp công dụng và món ngon từ gân bò

Công dụng chữa bệnh thần kỳ của ngải cứu và gợi ý thực đơn món ngon mỗi ngày

Công dụng chữa bệnh thần kỳ của ngải cứu và gợi ý thực đơn món ngon mỗi ngày

Quả bưởi chưng Tết không chỉ đẹp mà còn là "thần dược" với 4 lợi ích sức khỏe cực quý

Quả bưởi chưng Tết không chỉ đẹp mà còn là "thần dược" với 4 lợi ích sức khỏe cực quý

Húng quế: "Vua" của các loại rau gia vị với 5 lợi ích vàng cho sức khỏe

Húng quế: "Vua" của các loại rau gia vị với 5 lợi ích vàng cho sức khỏe

Khám phá giá trị dinh dưỡng "khủng" của loại quả Tết nhiều người chỉ dùng để trưng bày

Khám phá giá trị dinh dưỡng "khủng" của loại quả Tết nhiều người chỉ dùng để trưng bày