Tâm linh - Tử vi 13/02/2026 05:50

Tuổi Sửu

Cuộc sống của người tuổi Sửu khá may mắn, làm việc gì cũng thành công như mong muốn. Bạn cũng sẽ luôn gặp được quý nhân tương trợ và giúp đỡ, chuyện làm ăn kinh doanh luôn thuận lợi và hanh thông. Chuyện gia đình, gia đạo luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc trọn vẹn.

Ngoài ra, con giáp may mắn này được cho là 1 trong số những con giáp có vận đỏ nhất, viên mãn nhiều khía cạnh trong cuộc sống, nên bạn dễ dàng thăng chức, tăng lương hầu như trong tầm tay. Đồng thời, bạn có thể kiếm được bộn tiền cuộc sống lên hương, vô cùng hạnh phúc.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/2/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có khởi sắc, tài vận không những được cải thiện mà sự nghiệp cũng tìm được hướng đi mới, càng ngày càng giàu có. Đồng thời, bạn làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống của bạn được nâng lên tầm cao mới. 

Với những người đang trong một mối quan hệ rõ ràng thì chuyện tình cảm của bạn sẽ ngày càng bền lâu và khăng khít. Người độc thân gặp được ông tơ bà nguyệt dẫn lối. Do đó, bạn cứ mạnh dạn gặp gỡ, tìm hiểu, biết đâu bản mệnh lại tìm được ý trung nhân.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/2/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nên nhanh chóng nắm bắt những cơ hội, tranh thủ mở rộng quan hệ làm ăn. Có thể thoạt đầu, bạn sẽ phải tốn thêm một khoản tiền vốn, nhưng tiền lãi sau đó thu được sẽ khiến bạn trở nên dư dả, chẳng phải lo đến chuyện ăn tiêu.

Những mối quan hệ tình cảm của họ có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ, nên sẽ không khó để tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp. Trên con đường tình duyên có khả năng bạn sẽ được trải nghiệm sự lãng mạn bất ngờ trong tình yêu. Nếu là người đã có gia đình thì tình cảm giữa 2 vợ chồng sẽ ngày càng mặn nồng, gắn bó khăng khít, gia đạo yên vui, trên thuận dưới hòa.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/2/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

