Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Thay vì cứ quanh quẩn với món gỏi gà quen thuộc, sao bạn không thử biến tấu phần thịt gà luộc còn dư thành một tô bún nóng hổi, thơm lừng? Vị nước dùng thanh tao kết hợp cùng sợi bún mềm mại sẽ là 'vũ khí' giải ngấy cực kỳ hiệu quả, khiến cả nhà ai cũng phải xì xụp khen ngon.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Một con gà luộc.

- 600 gr bún.

- 2 quả trứng gà.

- 200 gr giá đỗ.

- Hồi, quế, thảo quả.

- Ớt, tỏi, chanh.

- Gia vị: Muối, đường, hạt tiêu, nước mắm, tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Vì tận dụng thịt gà luộc cúng còn thừa sau Tết nên bạn chỉ cần hấp lại phần thịt gà này. Sau đấy nhấc ra để nguội rồi lọc lấy phần thịt, xé vừa ăn.

- Trứng gà mang luộc với chút muối để dễ bóc vỏ, sau đấy bổ đôi.

- Giá đỗ mang rửa sạch, sau đấy ngâm trong nước pha chút giấm rồi vớt ra, để ráo.

Bước 2: Nấu nước dùng

- Tỏi bóc vỏ, ớt bỏ hạt rồi băm nhỏ, phi thơm rồi cho hoa hồi, thảo quả, quế vào xào đến khi dậy mùi thì cho xương gà đã lọc thịt vào và đổ thêm nước hầm khoảng 1 tiếng. Nêm nếm cho hợp khẩu vị.

- Đừng quên hớt bọt thường xuyên để có được nồi nước dùng trong vắt, ngọt tự nhiên.

Bước 3: Trình bày và thưởng thức

- Chần bún qua nước sôi, để ráo rồi cho vào tô.

- Xếp thịt gà xé, trứng gà, giá đỗ lên trên rồi chan nước dùng vào. Rắc thêm chút hạt tiêu, hành lá thái nhỏ và vài lát ớt xắt thì bạn đã có ngay món bún ngon đậm đà.

Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

