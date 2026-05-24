Lý Lan Địch kỳ vọng sẽ tạo nên hiệu ứng du lịch trong phim 'Tình Ca Kashgar'

Sao quốc tế 24/05/2026 20:51

Bộ phim "Tình Ca Kashgar" do Lý Lan Địch và Quách Tuấn Thần đóng chính, mặc dù là mini series, nhưng lại là dự án chính thống và trọng điểm của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc, do đó có sự đầu tư chỉn chu. Tác phẩm do đạo diễn Tần Hải Yến cầm trịch kể chuyện xoay quanh hành trình trưởng thành của phụ nữ trong bối cảnh giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Không đi theo hướng kịch tính hóa quá mức, tác phẩm mở ra một không gian giàu chất đời sống, đặt con người vào những lựa chọn rất gần với thực tế, từ sự nghiệp, tình yêu cho đến trách nhiệm với gia đình và quê hương.

 

Bộ phim kể chuyện cuộc đời của ba chị em lớn lên tại cổ trấn Khách Thập. Mỗi người mang theo một ngã rẽ riêng nhưng đều bị kéo trở lại điểm xuất phát bởi những biến cố của cuộc đời. Đó là Hạ Tư, Mễ Na Ngoa Nhi và Lai Lệ.

Lý Lan Địch vào vai Hạ Tư – một sinh viên tốt nghiệp ngành Kiến trúc từng sống và làm việc tại Thượng Hải, thất nghiệp và trở về quê hương. Khâu Thiên vào vai Lai Lệ – người kế thừa nghệ thuật làm gốm thổ. Mộc Khắc Nhiệt Mộ·Khai Tắc Nhĩ vào vai Mễ Na Ngoa Nhi – diễn viên múa.

Sự xuất hiện của Chu Hằng Chi (Quách Tuấn Thần thủ vai), một thanh niên đến Kashgar “tìm cơ hội”, đã tạo nên sự va chạm về quan niệm giữa đô thị và thành cổ, hiện đại và truyền thống.

Ba người phụ nữ trong những thử thách của cuộc sống đã luôn bên nhau, nâng đỡ và sưởi ấm cho nhau, cuối cùng đạt được sự trưởng thành về tâm hồn và đột phá bản thân, thể hiện một cách sống động thông điệp cốt lõi của bộ phim: Cùng hướng về phía mặt trời, cùng nhau vươn lên.

Dự án trùng tu cổ trấn trở thành sợi dây kết nối ba chị em, không chỉ kéo họ trở về bên nhau, mà còn tạo điều kiện để từng người đối diện với những tổn thương sâu kín. Trong quá trình khôi phục một không gian mang giá trị lịch sử, họ cũng từng bước chữa lành chính mình, tìm lại ý nghĩa của gia đình và sự gắn kết.

Câu chuyện vì thế không dừng lại ở những lựa chọn cá nhân, mà mở rộng thành hành trình tìm kiếm bản sắc giữa dòng chảy đổi thay của thời đại, khi mỗi con người đều phải tự trả lời câu hỏi về nơi mình thuộc về.

Toàn bộ bộ phim Tình Ca Kashgar được ghi hình với bối cảnh thực ở Kashgar thay vì dùng phông xanh. Đoàn phim chọn các địa điểm biểu tượng như thành cổ Kashgar, khu nhà cao nguyên, cao nguyên Pamir, khu chợ… Qua đó kể câu chuyện cuộc sống địa phương chân thực.

Lồng ghép trên nền cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ là nghệ thuật làm gốm thổ, các điệu múa dân tộc và những di sản văn hóa phi vật thể khác. Lựa chọn của đoàn phim là khai thác nhịp sống đời thường của cộng đồng đa dân tộc vào trong cốt truyện, qua đó thể hiện một cách sinh động sự phát triển và thay đổi của Kashgar trong thời đại mới cũng như cuộc sống hạnh phúc của các tầng lớp nhân dân các dân tộc nơi đây.

 

Đạo diễn Tần Hải Yến thổ lộ rằng mặc dù quá trình quay phim vất vả, nhưng tâm hồn bà đã trải qua một hành trình phong phú và bền bỉ được nuôi dưỡng.

Tài khoản chính thức của đoàn phim "Triều tuyết lục" đã liên tiếp đăng hai bài xin lỗi Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng.

