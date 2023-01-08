Ngày Tết chán cơm thèm phở, chị em áp dụng ngay 4 mẹo "dễ như ăn kẹo" giúp nấu bún phở siêu ngon lại tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc

Món ngon mỗi ngày 08/01/2023 11:51

Ăn một bát bún nóng hổi, hơi nóng bay nghi ngút, thêm chút dấm chua, miếng ớt cay nồng, chút tiêu, thêm đũa rau sống...Thử nghĩ thôi mà lại thèm rồi...

Mới đây trong hội nhóm yêu thích nấu ăn, facebook Le Phuong Anh chia 4 mẹo "dễ như ăn kẹo" giúp chị em nấu bún phở siêu ngon lại tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc.

"Chắc chắn sẽ có người mê ăn bún, mì, phở như mình thôi, nhất là trong cái thời tiết có thể đóng băng luôn như này. Ăn một bát bún nóng hổi, hơi nóng bay nghi ngút, thêm chút dấm chua, miếng ớt cay nồng, chút tiêu, thêm đũa rau sống... Thử nghĩ thôi mà lại thèm rồi.

 

Mọi người hay hỏi làm sao mình nấu nhanh thế, mình xin được chia sẻ vài tip của mình nha:

 

1, Chuẩn bị nguyên liệu sẵn: Mấy đồ như thảo quả, gia vị nấu phở (đồ khô) mình luôn chuẩn bị sẵn, nên mỗi lần nấu không mất nhiều thời gian cho việc mua đồ hoặc xương dùng nấu nước dùng có thể làm sạch, cấp đông khi muốn nấu rã đông 5 phút là được.

 

2, Cấp đông nước dùng: Đối với nước dùng xương đơn giản mình hay nấu sẵn, có thể ăn trong 2-3 lần, rất tiết kiệm thời gian.

 

3, Cốt phở: Siêu tiện lợi, mình thường nấu cốt phở bò, phở gà sẵn. Chỉ cần một nồi nước ninh xương sẵn này, thêm vài thìa cốt phở là mình có bát phở ngon, nóng hổi rồi. Về cốt phở, mình sẽ có một bài viết riêng để chia sẻ tới mọi người nhé

 

4, Đối với rau xanh, không để được lâu nên việc chuẩn bị khó hơn một chút, mọi người hãy sử dụng các loại hộp đựng nhé, loại nhà mình đang dùng bảo quản rau tươi rất tốt luôn, rau vẫn tươi ngon. Về thời gian, các loại rau xanh sẽ tươi trong 4 ngày nếu để tủ lạnh. Nếu chọn rau xanh được đóng gói hoặc đóng túi sẵn, chúng sẽ giữ được ít thời gian hơn - chỉ khoảng 3 - 5 ngày. Đừng để rau xanh đóng túi quá 2 ngày sau khi mở nha."

 

Cùng chiêm ngưỡng một vài món ngon Le Phuong Anh chuẩn bị cho gia đình nhé.

 

Ngày Tết chán cơm thèm phở, chị em áp dụng ngay 4 mẹo 'dễ như ăn kẹo' giúp nấu bún phở siêu ngon lại tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc - Ảnh 1

Bún thang

 

 

Ngày Tết chán cơm thèm phở, chị em áp dụng ngay 4 mẹo 'dễ như ăn kẹo' giúp nấu bún phở siêu ngon lại tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc - Ảnh 2

Phở thịt trâu

 

Ngày Tết chán cơm thèm phở, chị em áp dụng ngay 4 mẹo 'dễ như ăn kẹo' giúp nấu bún phở siêu ngon lại tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc - Ảnh 3

Bún cá

 

Ngày Tết chán cơm thèm phở, chị em áp dụng ngay 4 mẹo 'dễ như ăn kẹo' giúp nấu bún phở siêu ngon lại tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc - Ảnh 4

Phở gà

 

Ngày Tết chán cơm thèm phở, chị em áp dụng ngay 4 mẹo 'dễ như ăn kẹo' giúp nấu bún phở siêu ngon lại tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc - Ảnh 5

Bánh đa thập cẩm

 

Ngày Tết chán cơm thèm phở, chị em áp dụng ngay 4 mẹo 'dễ như ăn kẹo' giúp nấu bún phở siêu ngon lại tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc - Ảnh 6

Phở bò

 

Chúc mọi người thành công!

 

Nguồn: FB Le Phuong Anh

 

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