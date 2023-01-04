Kiệu lá ngâm chua ngọt: Món mới lạ, ngon "nhức nách" lại chống ngán cho ngày Tết

Công thức cho những ai ăn thích món kiệu ngâm này, làm 1 hũ để dành ăn thịt luộc cơm nóng chấm mắm nêm ngon... nhức cái nách.

Món kiệu ngâm thích hợp cho mâm cơm ngày Tết.

Nguyên liệu:

+ 1kg kiệu có lá.

+ Tỏi

+ Gừng

+ Ớt đỏ

+ Nước mắm

+ Đường

+ Muối

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Củ kiểu cắt rể và ngắt bỏ những lá vàng, sau đó đem đi rửa sạch, nếu có nắng thì phơi héo 1 chút. Nếu không có nắng thì ngâm với nước ấm có muối. Như vậy giúp cho lá kiệu mềm dai khi uốn không bị gãy, kiệu để tươi quá nó giòn lúc uốn nó gãy.

Kiệu sau khi héo dẻo rồi thì bắt đầu uốn quấn lại như hình. Mọi người uốn sao khi ngâm không bị bung là được vì buộc không chặt tí nó bung ra sẽ không bắt mắt.

Sau khi xong ngâm với nước muối tầm 30 phút thì vớt ra để ráo nước.

Nước mắm đun với đường vị bằng với ngâm dưa món là ngon, ngot ngọt mặn mặn theo khẩu vị từng nhà là được. Ớt, tỏi, gừng xay nhỏ trộn vào, rồi cho kiệu và cái thau đổ hồn hợp nước mắm vào trộn nhẹ, sau đó cho vào hũ thuỷ tinh 1 ngày 1 đêm, bạn ăn thử vị chua vừa miệng it vị hăng củ kiệu rồi thì bảo quản ngăn mát tủ lạnh ăn dần.

Thành phẩm sau khi ngâm, kiệu giòn ngon, vị ngọt mặn và thơm tỏi, gừng...

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: FB Cao Thanh Nhàn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kieu-la-ngam-chua-ngot-mon-moi-la-ngon-nhuc-nach-lai-chong-ngan-cho-ngay-tet-542608.html