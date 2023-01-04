Kiệu lá ngâm chua ngọt: Món mới lạ, ngon "nhức nách" lại chống ngán cho ngày Tết

Món ngon mỗi ngày 04/01/2023 16:04

Công thức cho những ai ăn thích món kiệu ngâm này, làm 1 hũ để dành ăn thịt luộc cơm nóng chấm mắm nêm ngon... nhức cái nách.

Kiệu lá ngâm chua ngọt: Món mới lạ, ngon 'nhức nách' lại chống ngán cho ngày Tết - Ảnh 1
Món kiệu ngâm thích hợp cho mâm cơm ngày Tết.

Nguyên liệu:

+ 1kg kiệu có lá.

+ Tỏi

+ Gừng

+ Ớt đỏ

+ Nước mắm

+ Đường

+ Muối

Kiệu lá ngâm chua ngọt: Món mới lạ, ngon 'nhức nách' lại chống ngán cho ngày Tết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Củ kiểu cắt rể và ngắt bỏ những lá vàng, sau đó đem đi rửa sạch, nếu có nắng thì phơi héo 1 chút. Nếu không có nắng thì ngâm với nước ấm có muối. Như vậy giúp cho lá kiệu mềm dai khi uốn không bị gãy, kiệu để tươi quá nó giòn lúc uốn nó gãy.

Kiệu sau khi héo dẻo rồi thì bắt đầu uốn quấn lại như hình. Mọi người uốn sao khi ngâm không bị bung là được vì buộc không chặt tí nó bung ra sẽ không bắt mắt.

Sau khi xong ngâm với nước muối tầm 30 phút thì vớt ra để ráo nước.

Nước mắm đun với đường vị bằng với ngâm dưa món là ngon, ngot ngọt mặn mặn theo khẩu vị từng nhà là được. Ớt, tỏi, gừng xay nhỏ trộn vào, rồi cho kiệu và cái thau đổ hồn hợp nước mắm vào trộn nhẹ, sau đó cho vào hũ thuỷ tinh 1 ngày 1 đêm, bạn ăn thử vị chua vừa miệng it vị hăng củ kiệu rồi thì bảo quản ngăn mát tủ lạnh ăn dần.

Kiệu lá ngâm chua ngọt: Món mới lạ, ngon 'nhức nách' lại chống ngán cho ngày Tết - Ảnh 3
Thành phẩm sau khi ngâm, kiệu giòn ngon, vị ngọt mặn và thơm tỏi, gừng...

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: FB Cao Thanh Nhàn

Tết cận kề, lưu ngay công thức làm 2 món bánh vừa ngon, vừa lạ cực hợp nhâm nhi đón khách

Tết cận kề, lưu ngay công thức làm 2 món bánh vừa ngon, vừa lạ cực hợp nhâm nhi đón khách

Tự tay mình làm những chiếc bánh thơm ngon để tặng cho những người thân yêu thì quý hóa và ý nghĩa biết bao.

Xem thêm
Từ khóa:   lá kiệu ngâm lá kiệu ngâm chua ngọt món ngon ngày tết

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 56 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 26 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ