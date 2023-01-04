Tết cận kề, lưu ngay công thức làm 2 món bánh vừa ngon, vừa lạ cực hợp nhâm nhi đón khách

Món ngon mỗi ngày 04/01/2023 05:50

Tự tay mình làm những chiếc bánh thơm ngon để tặng cho những người thân yêu thì quý hóa và ý nghĩa biết bao.

1. BÁNH DỨA

Tết cận kề, lưu ngay công thức làm 2 món bánh vừa ngon, vừa lạ cực hợp nhâm nhi đón khách - Ảnh 1

Công thức này vỏ bánh sẽ giòn xốp nhưng không dễ vỡ, phần nhân dứa thì ngọt ngọt chua chua kèm với vị thơm thơm the the của gừng ăn không hề bị ngán.

1. Nguyên liệu: 

A. Phần mứt dứa

- 800g Dứa (thơm) băm nhuyễn

- 95g Đường

- 80g Siro bắp (hoặc mạch nha, hoặc thay bằng đường)

- 30g Gừng cắt sợi (bạn nào không ăn cay được có thể bỏ qua)

- 1g Muối

- 2g Nước cốt chanh (nếu dứa bạn có vị chua rồi thì bỏ qua)

B. Phần vỏ bánh

- 150g bơ lạt để nhiệt độ phòng

- 250g bột mì đa dụng

- 20g bột bắp

- 30g bột sư tử

- 60g đường bột

- 1g muối

- 1 quả trứng

2. Cách làm

A. Phần mứt dứa

- Dứa gọt vỏ, băm nhuyễn 

- Cho dưa vào nồi, thêm đường, mạch nha (hoặc siro bắp), gừng cắt sợi, nước cốt chanh và muối vào.

- Nấu lửa lớn cho đến khi nước gần cạn hết thì hạ lửa nhỏ nấu cho đến khi dứa sệt lại là được.

- Cho dứa ra dĩa để tủ mát đợi nguội

B. Phần vỏ bánh

- Tán nhuyễn bơ lạt đã để ở nhiệt độ phòng

- Rây đường bột vào trộn đều

- Chia trứng thành 3 lần cho vào trộn đều

- Rây bột mì đa dụng, bột bắp, bột sư tử và muối vào trộn đều

- Dùng tay nhồi nhanh cho đến khi hết bột khô 

- Chia bột thành 4 phần, cán mỏng thành hình chữ nhật

- Nhân dứa cũng chia thành 4 phần vo tròn và dài bằng chiều dài của bột

- Cho dứa vào bột cuộn tròn lại, bọc màn phin và cho vào tủ đá 30 phút

- Cắt bánh từng phần vừa ăn

- Dùng 1 lòng đỏ trứng để phết mặt bánh

- Cho một ít vừng (mè) đen lên trên

- Cho vào lò đã làm nóng sẵn

- Nướng 170 độ C trong 10p phút, sau đó lấy ra xịt nước lên mặt bánh và quét thêm 1 lần lòng đỏ trứng

- Tiếp tục nướng 170 độ C trong 10 phút nữa là xong.

2. BÁNH QUY BƠ

Tết cận kề, lưu ngay công thức làm 2 món bánh vừa ngon, vừa lạ cực hợp nhâm nhi đón khách - Ảnh 2
Công thức này cực kỳ đơn giản, chỉ cần trộn 1 mẻ bột mà làm 3 loại bánh quy rồI.

A. Nguyên liệu:

- 250g Bơ lạt

- 150g Đường bột

- 1 Quả trứng

- 45ml Whipping cream

- 3g Chiết xuất vani

- 2g Muối

- 370g Bột mì số 8

- 10g Bột sư tử (không có thì thay bằng bột mì số 😎

- 15g Bột hạnh nhân

- 10g Bột cacao

- 8g Bột trà xanh

B. Cách làm

- Để bơ mềm ở nhiệt độ phòng (không để bơ chảy)

- Cho đường bột vào bơ và trộn đều cho đến khi chuyển sang màu vàng nhạt

- Cho chiết xuất vani và trứng vào trộn đều

- Thêm muối và whipping cream vào trộn đều

- Rây bột mì đa dụng và bột sư tử vào trộn đều

- Chia bột vừa trộn được thành 3 phần bằng nhau (mỗi phần khoảng 270g)

+ Phần 1: trộn thêm bột hạnh nhân và cho vào túi bắt kem

+ Phần 2: trộn thêm bột cacao và cho vào túi bắt kem

+ Phần 3: trộn thêm bột trà xanh và cho vào túi bắt kem

- Tạo hình bột trên khay

- Cho khay bột vào tủ đá 20 phút

- Làm nóng lò 190 độ C (374 độ F)

- Nướng bánh ở nhiệt độ 170 độ C (338 độ F) trong 15-20 phút (tùy lò). Riêng bánh trà xanh thì nướng ở nhiệt độ 150 độ C (302 độ F) trong 20-25 phút (tùy lò) để giữ được màu xanh của bánh.

- Để bánh lên rack đợi nguội

Cho bánh vào túi hoặc hộp kín dùng dần

Nguồn: FB Tú Trang Phan

Thêm một cách làm kẹo chuối ngon hết cỡ mà công thức lại siêu đơn giản... 30 phút là xong, dễ như ăn kẹo!

Thêm một cách làm kẹo chuối ngon hết cỡ mà công thức lại siêu đơn giản... 30 phút là xong, dễ như ăn kẹo!

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