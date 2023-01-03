Thêm một cách làm kẹo chuối ngon hết cỡ mà công thức lại siêu đơn giản... 30 phút là xong, dễ như ăn kẹo!

Món ngon mỗi ngày 03/01/2023 11:12

Mỗi dịp Tết đến kẹo chuối là món được nhiều người yêu thích, chị em lưu ngay công thức để làm cho cả nhà thưởng thức nào.

Thêm một cách làm kẹo chuối ngon hết cỡ mà công thức lại siêu đơn giản... 30 phút là xong, dễ như ăn kẹo! - Ảnh 1
Mỗi dịp Tết đến kẹo chuối là món được nhiều người yêu thích. Ảnh: FB Xuân Kiều Kado

CÔNG THỨC

Chuối lột vỏ 800g

Thơm 300g

Gừng 50g

Đường 400g

Đường mạch nha 100g

Dừa sấy khô 30g

Hạt mix hoặc hạt đậu phộng 150g

Mè rang 30~50g

Cốt chanh 15ml (1tbsp )

CÁCH LÀM

Thêm một cách làm kẹo chuối ngon hết cỡ mà công thức lại siêu đơn giản... 30 phút là xong, dễ như ăn kẹo! - Ảnh 2
Nguyên liệu làm kẹo chuối, Ảnh: FB Xuân Kiều Kado

1. Thơm cắt nhỏ, xay nhuyễn hoặc băm nhỏ. Vắt bớt nước. Vắt nước thơm giúp rút ngắn khá nhiều thời gian sên kẹo nhé.

2. Gừng thái sợi nhỏ.

3. Cho thơm đã vắt nước và gừng thái sợi vào chảo thêm đường vào sên cho đến khi thơm trong veo.

* Lửa khi sên: Ban đầu mình sên với lửa trung bình sau đó để lửa nhỏ.

4. Trong khi để lửa nhỏ mình dầm nát chuối. Khi nước đường sên thơm trong veo mình cho chuối đã nhuyễn vào sên.

* Lưu ý lửa khi sên kẹo lúc này mình để ở mức lớn vừa. Trộn khuấy đều liên tục. Giúp cho kẹo chuối nhanh thoái nước và khô đặc lại.

5. Khi hỗn hợp hơi đặc sệt mình cho hết đường mạch nha vào vẫn sên với lửa trên mức trung bình sên đến khi cạn nước có thể trở mặt được mình cho cơm dừa sợi vào tiếp tục trở trộn đến khi đặc hơn nữa thì thêm các loại hạt vào trộn đến khi thấy tay có cảm giác nặng lúc này kẹo đã thành 1 khối đặc là đạt.

6. Trải giấy nến lên khay cho kẹo vào tán đều bằng mặt ra. Thêm mè lên hai mặt đậy giấy nến lên trên dùng vật có đáy bằng cán đều bề mặt kẹo. Cho vô tủ lạnh để khoảng 1-2 tiếng cho kẹo nguội hẳn rồi lấy ra cắt viên vừa ăn.

Dùng giấy nến có hoa văn hay wrap bọc từng viên kẹo lại cho vào hũ bảo quản.

7. Thành quả! Nhâm nhi kẹo cùng tách trà nóng thì còn gì bằng?

Thêm một cách làm kẹo chuối ngon hết cỡ mà công thức lại siêu đơn giản... 30 phút là xong, dễ như ăn kẹo! - Ảnh 3
Chúc cả nhà mình thành công nhé!

Nguồn: FB Xuân Kiều Kado

Bị viêm mũi xoang trong ngày đông lạnh đừng quên những loại thảo dược này

Bị viêm mũi xoang trong ngày đông lạnh đừng quên những loại thảo dược này

Viêm mũi xoang là một tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp thường gặp vào mùa đông gây ra các triệu chứng khó chịu cho người bệnh như hắt hơi, chảy nước mũi, ngạt mũi, đau nhức đầu, mệt mỏi…

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm kẹo chuối cách làm kẹo chuối đậu phộng kẹo chuối

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ