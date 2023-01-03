Thêm một cách làm kẹo chuối ngon hết cỡ mà công thức lại siêu đơn giản... 30 phút là xong, dễ như ăn kẹo!

Đường 400g

Đường mạch nha 100g

Dừa sấy khô 30g

Hạt mix hoặc hạt đậu phộng 150g

Mè rang 30~50g

Cốt chanh 15ml (1tbsp )

CÁCH LÀM

Nguyên liệu làm kẹo chuối, Ảnh: FB Xuân Kiều Kado

1. Thơm cắt nhỏ, xay nhuyễn hoặc băm nhỏ. Vắt bớt nước. Vắt nước thơm giúp rút ngắn khá nhiều thời gian sên kẹo nhé.

2. Gừng thái sợi nhỏ.

3. Cho thơm đã vắt nước và gừng thái sợi vào chảo thêm đường vào sên cho đến khi thơm trong veo.

* Lửa khi sên: Ban đầu mình sên với lửa trung bình sau đó để lửa nhỏ.

4. Trong khi để lửa nhỏ mình dầm nát chuối. Khi nước đường sên thơm trong veo mình cho chuối đã nhuyễn vào sên.

* Lưu ý lửa khi sên kẹo lúc này mình để ở mức lớn vừa. Trộn khuấy đều liên tục. Giúp cho kẹo chuối nhanh thoái nước và khô đặc lại.

5. Khi hỗn hợp hơi đặc sệt mình cho hết đường mạch nha vào vẫn sên với lửa trên mức trung bình sên đến khi cạn nước có thể trở mặt được mình cho cơm dừa sợi vào tiếp tục trở trộn đến khi đặc hơn nữa thì thêm các loại hạt vào trộn đến khi thấy tay có cảm giác nặng lúc này kẹo đã thành 1 khối đặc là đạt.

6. Trải giấy nến lên khay cho kẹo vào tán đều bằng mặt ra. Thêm mè lên hai mặt đậy giấy nến lên trên dùng vật có đáy bằng cán đều bề mặt kẹo. Cho vô tủ lạnh để khoảng 1-2 tiếng cho kẹo nguội hẳn rồi lấy ra cắt viên vừa ăn.

Dùng giấy nến có hoa văn hay wrap bọc từng viên kẹo lại cho vào hũ bảo quản.

7. Thành quả! Nhâm nhi kẹo cùng tách trà nóng thì còn gì bằng?

Chúc cả nhà mình thành công nhé!

Nguồn: FB Xuân Kiều Kado