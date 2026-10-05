Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Ở những khoảng thời gian chưa có tác phẩm mới, Đàm Tùng Vận có thể khá kín tiếng trước công chúng. Thay vì liên tục tham gia chương trình giải trí , tạo chủ đề trên mạng xã hội hay khai thác đời tư để duy trì sức nóng, cô dường như tập trung phần lớn sự chú ý vào các dự án phim ảnh .

Trước đó, Đàm Tùng Vận từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như “Cẩm Y Chi Hạ”, “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà”, “Cẩm Tâm Tựa Ngọc”, “Quy Lộ” và “Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao”. Điểm đáng chú ý là trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô không xây dựng danh tiếng chủ yếu bằng việc xuất hiện dày đặc ngoài màn ảnh.

Cách hoạt động này tạo nên sự khác biệt nhất định so với mô hình phổ biến của nhiều nghệ sĩ lưu lượng tại Trung Quốc. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, không ít ngôi sao phải duy trì độ phủ liên tục thông qua chương trình truyền hình, sự kiện thương mại, tương tác cùng bạn diễn hoặc các chủ đề trên mạng xã hội.

Đàm Tùng Vận lại lựa chọn con đường tương đối yên ắng hơn. Tuy nhiên, những nhận định cho rằng các công ty giải trí không ưu ái nữ diễn viên hay cô không chịu sự chi phối của các nguồn lực trong ngành chủ yếu là quan điểm từ bên ngoài, chưa có xác nhận chính thức. Vì vậy, điều đáng chú ý hơn vẫn nằm ở cách cô xây dựng sự nghiệp.

Trong nhiều năm, Đàm Tùng Vận duy trì ê-kíp riêng và hạn chế biến đời tư thành nội dung thu hút sự chú ý. Điều này khiến khoảng thời gian giữa các dự án của cô đôi lúc khá im ắng. Song, sự vắng mặt trên mạng xã hội không đồng nghĩa nữ diễn viên bị khán giả quên lãng.

Ngược lại, Đàm Tùng Vận sở hữu lợi thế quan trọng là khả năng để lại dấu ấn qua nhân vật. Từ Viên Kim Hạ trong “Cẩm Y Chi Hạ”, Lý Tiêm Tiêm của “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà” đến Quy Hiểu trong “Quy Lộ”, cô liên tục tạo dựng tệp khán giả riêng bằng những vai diễn có màu sắc khác nhau.

Ở tuổi ngoài 30, Đàm Tùng Vận vẫn thường xuyên đảm nhận vai chính. Gương mặt trẻ hơn tuổi từng giúp cô tạo dấu ấn, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán chuyển đổi hình tượng. Với “Lan Hương Như Cố”, việc thể hiện nhân vật qua nhiều giai đoạn cuộc đời được xem là cơ hội để nữ diễn viên mở rộng biên độ diễn xuất, thay vì chỉ gắn với những vai thanh xuân.

Trường hợp của Đàm Tùng Vận cho thấy một hướng đi khác giữa showbiz ngày càng coi trọng độ phủ. Một nghệ sĩ không nhất thiết phải xuất hiện liên tục nếu mỗi lần trở lại đều có một tác phẩm đủ sức khiến khán giả quan tâm.

Với Đàm Tùng Vận, sức hút dường như vẫn được xây dựng chủ yếu từ màn ảnh. Sự chú ý có thể lắng xuống giữa hai dự án, nhưng mỗi vai diễn mới lại trở thành cơ hội để cô khẳng định vị trí và đưa khán giả trở lại với công việc cốt lõi của một diễn viên.