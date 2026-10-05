Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo hoặc nấm tai mèo. Mộc nhĩ là một loại nấm mọc trên thân của nhiều loại cây thân gỗ khác nhau. Mộc nhĩ được sử dụng như một loại thực phẩm và dược phẩm với nhiều tác dụng như bổ huyết, thông mạch, cầm máu và cải thiện tình trạng suy nhược toàn thân. Mộc nhĩ có nhiều tên gọi khác nhau. Chúng còn được gọi là nấm mèo, nấm tai mèo, hắc mộc nhĩ , mộc nhu, mộc nga, mộc tung hay vân nhĩ.

Mộc nhĩ được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm. Với thành phần dinh dưỡng đa dạng, loại nấm này có thể góp phần bổ sung chất xơ, protein và một số khoáng chất cho khẩu phần ăn. Trong y học cổ truyền, mộc nhĩ cũng được sử dụng kết hợp với các dược liệu khác.

Mộc nhĩ chứa chất xơ và các thành phần dạng keo, có thể góp phần tăng lượng chất xơ trong khẩu phần, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, chưa có đủ cơ sở để khẳng định mộc nhĩ có tác dụng “thanh lọc” hay loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Mộc nhĩ cung cấp chất xơ và một số hợp chất đang được nghiên cứu về tác động đến chuyển hóa lipid, sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, chưa có cơ sở xem mộc nhĩ là thực phẩm có thể phòng ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay làm tan huyết khối; lợi ích còn phụ thuộc vào chế độ ăn và lối sống tổng thể.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng trong việc giảm cân

Mộc nhĩ ít chất béo, giàu chất xơ, có thể bổ sung vào thực đơn kiểm soát năng lượng nhưng không trực tiếp giúp giảm cân. Hiệu quả phụ thuộc vào tổng lượng ăn uống và vận động; nên hạn chế dầu mỡ, đường, nước sốt nhiều năng lượng khi chế biến.

Làm đẹp

Khi ăn mộc nhĩ đúng cách, những hoạt chất trong thực phẩm này sẽ giúp làm giảm giảm cholesterol trong máu, giúp bạn giảm cân hiệu quả. Bên cạnh đó, mộc nhĩ rất giàu protein và vitamin E và các chất chống oxy hóa giúp cho làn da luôn tươi sáng, mịn màng và khỏe đẹp từ sâu bên trong.

Làm sạch phổi

Mộc nhĩ rất tốt cho phổi, giúp làm sạch phổi do đó đây là loại thực phẩm được khuyến khích với những người thường xuyên hút thuốc lá.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa tình trạng đông máu

Chất Polysaccharide có trong mộc nhĩ sẽ giúp hạn chế nguy cơ kết dính tiểu cầu và ngăn ngừa đông máu.

Một số sai lầm phổ biến khi dùng mộc nhĩ

Dưới đây là một số sai lầm thường gặp khi sử dụng mộc nhĩ:

Ăn mộc nhĩ tươi: Trong mộc nhĩ tươi có chứa morpholine nhạy cảm ánh sáng, khiến cơ thể bị ngứa da, phù nề. Có thể nói rằng, ăn mộc nhĩ tươi như ăn chất độc. Do đó, mộc nhĩ thường được phơi và sấy khô trước khi dùng để độc tính cũng như chất cảm quang tự nhiên có nó bị mất đi và không gây hại cho sức khỏe.

Ngâm mộc nhĩ bằng nước nóng: Cách làm này có ưu điểm là nhanh và tiện lợi, lại có thể sát khuẩn tốt. Tuy nhiên, nó có thể khiến mộc nhĩ dễ bị dính, nhũn và khó bảo quản, đồng thời có thể ảnh hưởng đến hương vị và tính thẩm mỹ của món ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Đáng lo ngại hơn khi chất morpholine có trong mộc nhĩ có thể không được đào thải hết khi ngâm nước nóng sẽ gây hại cho sức khỏe.

Ngâm mộc nhĩ quá lâu: Khi ngâm mộc nhĩ quá lâu, các thành phần dinh dưỡng trong mộc nhĩ có thể bị thay đổi và dễ bị nhiễm khuẩn. Từ đó làm tăng nguy cơ ngộ độc, đau bụng, tiêu chảy, thậm chỉ có thể gây hôn mê. Không nên ngâm mộc nhĩ lâu hơn 8 tiếng. Tốt nhất nên ngâm mộc nhĩ từ 2 đến 3 tiếng với nước lạnh, sau đó nấu chín mộc nhĩ trước khi thưởng thức.