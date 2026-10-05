Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 05/10/2026 05:00

Mộc nhĩ cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhưng sử dụng không đúng cách, nhất là ngâm quá lâu hoặc dùng nấm kém chất lượng, có thể gây hại cho sức khỏe.

Mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo hoặc nấm tai mèo. Mộc nhĩ là một loại nấm mọc trên thân của nhiều loại cây thân gỗ khác nhau. Mộc nhĩ được sử dụng như một loại thực phẩm và dược phẩm với nhiều tác dụng như bổ huyết, thông mạch, cầm máu và cải thiện tình trạng suy nhược toàn thân. Mộc nhĩ có nhiều tên gọi khác nhau. Chúng còn được gọi là nấm mèo, nấm tai mèo, hắc mộc nhĩ, mộc nhu, mộc nga, mộc tung hay vân nhĩ.

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mộc nhĩ có tác dụng gì với sức khỏe?

Mộc nhĩ được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm. Với thành phần dinh dưỡng đa dạng, loại nấm này có thể góp phần bổ sung chất xơ, protein và một số khoáng chất cho khẩu phần ăn. Trong y học cổ truyền, mộc nhĩ cũng được sử dụng kết hợp với các dược liệu khác.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Mộc nhĩ chứa chất xơ và các thành phần dạng keo, có thể góp phần tăng lượng chất xơ trong khẩu phần, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, chưa có đủ cơ sở để khẳng định mộc nhĩ có tác dụng “thanh lọc” hay loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Mộc nhĩ cung cấp chất xơ và một số hợp chất đang được nghiên cứu về tác động đến chuyển hóa lipid, sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, chưa có cơ sở xem mộc nhĩ là thực phẩm có thể phòng ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay làm tan huyết khối; lợi ích còn phụ thuộc vào chế độ ăn và lối sống tổng thể.

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng trong việc giảm cân

Mộc nhĩ ít chất béo, giàu chất xơ, có thể bổ sung vào thực đơn kiểm soát năng lượng nhưng không trực tiếp giúp giảm cân. Hiệu quả phụ thuộc vào tổng lượng ăn uống và vận động; nên hạn chế dầu mỡ, đường, nước sốt nhiều năng lượng khi chế biến.

Làm đẹp

Khi ăn mộc nhĩ đúng cách, những hoạt chất trong thực phẩm này sẽ giúp làm giảm giảm cholesterol trong máu, giúp bạn giảm cân hiệu quả. Bên cạnh đó, mộc nhĩ rất giàu protein và vitamin E và các chất chống oxy hóa giúp cho làn da luôn tươi sáng, mịn màng và khỏe đẹp từ sâu bên trong.

Làm sạch phổi

Mộc nhĩ rất tốt cho phổi, giúp làm sạch phổi do đó đây là loại thực phẩm được khuyến khích với những người thường xuyên hút thuốc lá.

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa tình trạng đông máu

Chất Polysaccharide có trong mộc nhĩ sẽ giúp hạn chế nguy cơ kết dính tiểu cầu và ngăn ngừa đông máu.

Một số sai lầm phổ biến khi dùng mộc nhĩ

Dưới đây là một số sai lầm thường gặp khi sử dụng mộc nhĩ:

Ăn mộc nhĩ tươi: Trong mộc nhĩ tươi có chứa morpholine nhạy cảm ánh sáng, khiến cơ thể bị ngứa da, phù nề. Có thể nói rằng, ăn mộc nhĩ tươi như ăn chất độc. Do đó, mộc nhĩ thường được phơi và sấy khô trước khi dùng để độc tính cũng như chất cảm quang tự nhiên có nó bị mất đi và không gây hại cho sức khỏe.

Ngâm mộc nhĩ bằng nước nóng: Cách làm này có ưu điểm là nhanh và tiện lợi, lại có thể sát khuẩn tốt. Tuy nhiên, nó có thể khiến mộc nhĩ dễ bị dính, nhũn và khó bảo quản, đồng thời có thể ảnh hưởng đến hương vị và tính thẩm mỹ của món ăn. 

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đáng lo ngại hơn khi chất morpholine có trong mộc nhĩ có thể không được đào thải hết khi ngâm nước nóng sẽ gây hại cho sức khỏe.

Ngâm mộc nhĩ quá lâu: Khi ngâm mộc nhĩ quá lâu, các thành phần dinh dưỡng trong mộc nhĩ có thể bị thay đổi và dễ bị nhiễm khuẩn. Từ đó làm tăng nguy cơ ngộ độc, đau bụng, tiêu chảy, thậm chỉ có thể gây hôn mê. Không nên ngâm mộc nhĩ lâu hơn 8 tiếng. Tốt nhất nên ngâm mộc nhĩ từ 2 đến 3 tiếng với nước lạnh, sau đó nấu chín mộc nhĩ trước khi thưởng thức.

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa, một loại rau phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, không chỉ là nguồn thực phẩm dinh dưỡng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   mộc nhĩ lưu ý khi ăn mộc nhĩ dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 1 giờ 30 phút trước
Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Video 2 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá giá trị dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khỏe từ loại củ bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khỏe từ loại củ bình dân

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân