Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Quả ổi có nhiều loại khác nhau nhưng chúng thường được phân loại dựa vào màu sắc của ruột và đặc điểm nổi bật. Có 3 loại ổi phổ biến nhất là:

Ổi không hạt: Đây là giống ổi được lai tạo để không có hạt cứng bên trong. Loại này có thể có ruột trắng hoặc hồng, rất tiện lợi khi ăn.

Ổi ruột hồng/đỏ: Loại ổi này có vỏ màu xanh hoặc hơi ngả vàng, ruột bên trong có màu hồng hoặc đỏ. Thịt ổi mềm hơn so với ổi ruột trắng, có vị ngọt đậm và thường mang hương thơm đặc trưng.

Mặc dù giống ổi khác nhau nhưng tất cả đều được biết đến là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Công dụng của quả ổi

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng cam hay chanh giàu vitamin C nhất, ổi là "nhà vô địch". Vitamin C đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và tăng khả năng kháng khuẩn, kháng virus của cơ thể. Hàm lượng vitamin C kỷ lục trong ổi giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, cảm cúm và ho khi thời tiết thay đổi.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Ổi có chỉ số đường huyết (GI) thấp và chứa lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường trong ruột, tránh tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Chiết xuất lá ổi và quả ổi đều được các nghiên cứu chỉ ra là có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, rất tốt cho người tiểu đường hoặc nguy cơ mắc tiểu đường type 2.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa

Một quả ổi trung bình cung cấp khoảng 12% lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, phòng ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Ngoài ra, chiết xuất lá ổi còn có tính kháng khuẩn, giúp giảm bớt tình trạng tiêu chảy nhẹ.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Ổi là lựa chọn lý tưởng cho thực đơn ăn kiêng. Một quả ổi chỉ chứa khoảng 37 - 60 calo nhưng lại tạo cảm giác no lâu nhờ lượng xơ và nước cao. Điều này giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn giữa các bữa chính mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ vitamin và khoáng chất.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Lượng kali, chất xơ hòa tan và các chất chống oxy hóa trong ổi góp phần làm giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL) và ổn định huyết áp. Nhờ đó, ăn ổi thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn quả ổi có lợi cho sức khỏe

Ăn ổi đúng cách sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của loại quả này. Dưới đây là một số cách ăn ổi lành mạnh mà bạn có thể tham khảo:

Ăn cả vỏ và ruột: Nhiều người có thói quen gọt vỏ hoặc bỏ hạt khi ăn ổi. Tuy nhiên, vỏ và hạt ổi chứa rất nhiều chất xơ, vitamin C và các chất chống oxy hóa. Vỏ ổi chứa nhiều chất xơ hơn phần thịt, giúp hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết hiệu quả. Hạt ổi cũng có tác dụng tương tự nhưng bạn nên nhai kỹ để tránh gây táo bón nếu ăn quá nhiều.

Ưu tiên ăn ổi tươi: Ổi tươi là lựa chọn tốt nhất vì giữ nguyên được hàm lượng dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C và chất xơ. Các sản phẩm chế biến từ ổi như nước ép đóng chai, mứt hoặc kẹo ổi thường có thêm đường và chất bảo quản, làm giảm lợi ích sức khỏe và không tốt cho người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp ăn ổi với các loại thực phẩm khác: Để cân bằng dinh dưỡng và làm chậm quá trình hấp thụ đường, bạn có thể kết hợp ổi với các loại thực phẩm khác như sữa chua không đường để làm món salad trái cây hoặc sinh tố; Ăn cùng các loại hạt như hạnh nhân, óc chó để bổ sung chất béo lành mạnh.