'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 30/09/2026 06:30

“Lan Hương Như Cố” bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận khi một số tình tiết liên quan đến hai nhân vật nữ phụ Lữ Trấp Nhi và Triệu Tinh Đường khiến khán giả đặt câu hỏi về cách bộ phim xây dựng hình tượng phụ nữ. Chủ đề này nhanh chóng được bàn luận trên mạng xã hội, thậm chí đưa tác phẩm lên Top 1 Hotsearch.

Một trong những tình tiết gây chú ý xoay quanh Lữ Trấp Nhi. Vì muốn báo đáp ân tình, cô chủ động đổi thân phận với Hứa Lan Hương, thay nữ chính tiếp khách và chấp nhận chịu nhục. Một bộ phận khán giả cho rằng cách xây dựng này khiến nhân vật nữ ở tầng lớp thấp phải gánh chịu tổn thương để bảo vệ nữ chính.

Theo các ý kiến này, dù hành động của Lữ Trấp Nhi được lý giải bằng lòng biết ơn và sự tự nguyện, việc nhân vật phải đánh đổi thân thể và danh dự vẫn tạo cảm giác nặng nề. Một số người xem cho rằng nữ phụ chưa được trao đủ quyền lựa chọn, mà chủ yếu tồn tại để thúc đẩy câu chuyện của nhân vật trung tâm.

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 1

Triệu Tinh Đường cũng trở thành chủ đề tranh luận sau khi qua đời. Một số khán giả đặt câu hỏi về tình tiết liên quan đến chiếc áo choàng của cô và nam chính Lâm Cẩm Kỳ. Từ đó, những bình luận gay gắt xuất hiện trên mạng xã hội, cho rằng nhân vật nữ dường như vẫn bị đặt sau nhu cầu của người khác ngay cả khi đã qua đời.

Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác cho rằng tranh luận này xuất phát từ việc một số tình tiết bị hiểu chưa đầy đủ. Theo diễn biến được khán giả nhắc lại, sau khi Triệu Tinh Đường qua đời, Lan Hương dùng áo choàng bọc thi thể cô trước khi rời đi, chứ không lấy áo để Lâm Cẩm Kỳ giữ ấm.

Với Lữ Trấp Nhi, những người bênh vực bộ phim cho rằng quyết định thay Lan Hương chịu khổ xuất phát từ lựa chọn của chính nhân vật. Sau đó, Lan Hương cũng tìm cách chuộc thân cho cô. Vì vậy, họ cho rằng không nên tách riêng một tình tiết khỏi toàn bộ diễn biến để đánh giá cách tác phẩm xây dựng nhân vật.

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 2

Những tranh luận này cho thấy “Lan Hương Như Cố” đang được nhìn nhận theo hai hướng. Một bên cho rằng bộ phim đang phản ánh sự bất công mà phụ nữ, đặc biệt là những người có địa vị thấp, phải đối mặt trong xã hội phong kiến. Bên còn lại cho rằng việc để các nhân vật nữ liên tục chịu tổn thương vẫn có thể tạo cảm giác khó chịu nếu cách thể hiện không đủ thuyết phục.

“Lan Hương Như Cố” xoay quanh Hứa Lan Hương, tên thật là Thẩm Gia Lan, trưởng tôn nữ của phủ Đại học sĩ. Sau khi gia tộc bị kết tội mưu phản và diệt môn, cô đổi tên, ẩn mình trong Lâm phủ để sinh tồn và từng bước tìm lại sự thật về vụ án của gia đình. Phim có Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính.

Tác phẩm khép lại với kết thúc buồn khi Lâm Cẩm Kỳ qua đời sớm, còn Lan Hương một mình quán xuyến nhà chồng suốt 34 năm. Cô qua đời trước khi chứng kiến gia tộc được giải oan. Theo nội dung phim, phải 113 năm sau vụ án oan của nhà họ Thẩm mới được lật lại.

Chính kết thúc bi thương cùng số phận nhiều tổn thương của các nhân vật nữ tiếp tục khiến “Lan Hương Như Cố” trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sau khi phim khép lại.

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