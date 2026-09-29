Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Mưa lớn kèm lốc xoáy quét qua xã Nguyễn Phích trong hơn 10 phút, làm ít nhất 11 căn nhà sập, tốc mái, nhiều đồ đạc bị cuốn bay, chiều 28/9.

Theo thông tin báo Tiền Phong, chiều tối 28/9, cơn mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau) đã làm nhiều nhà dân bị sập, tốc mái, trong đó có cả nhà làm tường gạch cũng bị sập, đồ đạc bị cuốn bay khắp nơi.

Theo người dân địa phương, trận lốc kéo dài hơn 10 phút, làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở hai ấp 2 và 4 của xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau), cuốn bay mái tôn và đồ đạc. Chỉ sau vài phút, nhiều nhà làm bằng tường gạch cũng bị kéo đổ.

Lốc xoáy làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở Cà Mau. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Ông Trịnh Hoàng Đen (xã Nguyễn Phích) cho biết, ông chưa từng chứng kiến trận lốc xoáy mạnh như vậy xảy ra trên địa bàn. Nhà con trai ông bị sập hoàn toàn, đồ đạc hư hỏng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ông Đỗ Hoàng Giới, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích xác nhận bước đầu ghi nhận 11 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó ấp 2 có 7 căn, ấp 4 có 4 căn. Đây là số liệu ban đầu, xã đang tiếp tục rà soát các khu vực khác để xác định đầy đủ mức độ ảnh hưởng.

Ngay sau cơn lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, tìm nơi ở tạm an toàn; đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Cà Mau: Lốc xoáy càn quét làm thiệt hại hơn 70 căn nhà, 4 người bị thương Chỉ trong ít phút, nhiều mái tôn, mái ngói bị cuốn phăng, cây xanh gãy đổ, đồ đạc trong nhà bị gió hất văng. Hậu quả làm 7 nhà sập, 64 căn tốc mái, hư hỏng và 4 người bị thương, ngày 13/7.

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