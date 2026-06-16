Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm 70 nhà dân tốc mái, gây thiệt hại nặng cho người dân

Một trận lốc xoáy kèm mưa lớn xảy ra tại xã Sơn Linh (Quảng Ngãi) đã làm hơn 70 nhà dân bị tốc mái, nhiều trụ điện, cây xanh ngã đổ và gây hư hỏng trụ sở làm việc của chính quyền địa phương.
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Theo thông tin báo Tiền Phong, sáng 16/6, Chủ tịch UBND xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) Sang Thị Minh Ngọc cho biết, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn vào chiều 15/6.
Trước đó, vào khoảng 16h15 ngày 15/6, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn bất ngờ xuất hiện và kéo dài khoảng 40p. Cơn lốc quét qua các thôn Gò Da, Làng Ghè, Làng Rê và Làng Trăng, gây thiệt hại nặng cho người dân.
Thống kê sơ bộ có hơn 70 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Gió lốc cũng quật ngã nhiều cây xanh, làm đổ một số trụ điện và gây thiệt hại đối với diện tích hoa màu.
Ngoài ra, trụ sở làm việc của Đảng ủy xã và UBND xã Sơn Linh cũng bị tốc mái, hư hỏng sau trận lốc xoáy. Sau khi lốc đi qua, khu vực tiếp tục xuất hiện mưa lớn kéo dài khoảng 1 tiếng, gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả.
Theo thông tin VOV, ngay sau thiên tai, chính quyền xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động lực lượng công an, quân sự và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, lợp lại mái nhà, dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ, đồng thời phối hợp với ngành điện khẩn trương xử lý các sự cố về điện.
Địa phương cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống.