2 người dân tìm thấy kho báu gồm 598 đồng xu và hơn 30 hộp đựng thuốc lá, đồ trang sức trị giá 14,7 tỷ đồng trên sườn đồi

Một phần thưởng kỷ lục sẽ được trao cho 2 người leo núi vì đã tìm thấy kho báu vàng gần Zvičina thuộc vùng Trutnov. Đây sẽ là số tiền thưởng cao nhất từng được trả tại Cộng hòa Séc và gấp nhiều lần so với các phần thưởng thông thường.
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Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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