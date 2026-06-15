Máy bay rơi xuống cánh đồng, phi công và hành khách bị hất tung bên trong buồng lái

Đoạn clip cho thấy chiếc máy bay nằm trên bãi cỏ, cánh quạt vẫn quay với tốc độ cao. Có thể thấy 2 người đàn ông bị mắc kẹt bên trong buồng lái, một người thò người ra ngoài cửa, người còn lại vẫn bị buộc chặt vào ghế. Khi chiếc trực thăng quay tròn mất kiểm soát, cả 2 người trên máy bay đều bị văng tứ tung.

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