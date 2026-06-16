Khách mời và gia đình chú rể đã vô cùng sốc khi phát hiện ra cô dâu là đàn ông ngay trong đám cưới

Đoạn clip cho thấy gia đình và bạn bè xôn xao bàn tán sau khi nhìn rõ hơn khuôn mặt cô dâu. Các thành viên gia đình tức giận đã gọi cảnh sát và người này bị bắt giữ vì cáo buộc lừa dối, mặc dù các cáo buộc chính thức vẫn chưa được đưa ra.

Video 1 giờ 35 phút trước 1 giờ 35 phút trước Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khach-moi-va-gia-inh-chu-re-a-vo-cung-soc-khi-phat-hien-ra-co-dau-la-an-ong-ngay-trong-am-cuoi-761907.html