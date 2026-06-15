Đại diện Viettel Telecom biết đơn vị này bắt đầu khóa một chiều đối với các thuê bao chưa xác thực từ 9h sáng 15/6. Quá trình này sẽ được triển khai dần theo từng tệp khách hàng.

Theo thông tin từ VnExpress, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (hiệu lực từ 15/4), các thuê bao di động chưa thực hiện chuẩn hóa hoặc xác thực lại thông tin theo quy định sẽ được xử lý theo lộ trình. Cụ thể, trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (tức là đến ngày 15/6), doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao khác) và tiếp tục gửi thông báo đề nghị thuê bao cập nhật, chuẩn hóa thông tin.

Nếu quá 5 ngày kể từ khi bị khóa hai chiều mà vẫn chưa xác thực, số điện thoại sẽ bị thu hồi và hợp đồng dịch vụ bị chấm dứt. Việc gián đoạn này có thể gây thiệt hại lớn cho các hộ kinh doanh và người lao động thường xuyên giao dịch qua điện thoại.

Nếu người dùng tiếp tục không thực hiện xác thực thuê bao theo quy định sau 60 ngày kể từ khi bị khóa một chiều (hoặc 30 ngày đối với trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối), thuê bao sẽ bị khóa hai chiều.

Thống kê đến ngày 13/5, Viettel Telecom cho biết còn khoảng 5 triệu thuê bao cần xác thực. Nhóm thuê bao này chủ yếu là người cao tuổi, người có sức khỏe yếu hoặc đồng bào tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong khi đó, đại diện nhà mạng VinaPhone đã có 18 triệu thuê bao hoàn thành xác thực, nhưng vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao chưa hoàn tất thủ tục.

Vinaphone cho biết từ 9h sáng nay nhà mạng chính thức thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (gọi điện và nhắn tin SMS đi) đối với gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Các thuê bao này sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin đi, trong khi vẫn duy trì khả năng nhận cuộc gọi và tin nhắn đến vì vậy khách hàng không nên quá lo lắng khi thuê bao bị khóa một chiều.

Đây là bước đầu tiên trong lộ trình quản lý thuê bao theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng vẫn còn thời gian để hoàn tất xác thực, khôi phục đầy đủ dịch vụ.

"Theo lộ trình được quy định, sau khi bị khóa một chiều, thuê bao sẽ có thêm 60 ngày để thực hiện xác thực thông tin. Nếu hết thời gian này mà vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, trường hợp khách hàng vẫn không thực hiện xác thực, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với thuê bao theo quy định.Ngay sau khi khách hàng hoàn tất xác thực thành công, thuê bao sẽ được mở lại dịch vụ tương ứng mà không cần chờ đến các mốc thời gian tiếp theo.

Vì vậy, những khách hàng vừa bị khóa một chiều hoàn toàn có thể chủ động thực hiện xác thực để nhanh chóng khôi phục liên lạc", Vinaphone thông tin.

Đại diện các nhà mạng khuyến cáo người dân nên chủ động kiểm tra thông tin thuê bao, nhanh chóng thực hiện xác thực chính chủ trên VNeID hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ.

Với các thuê bao đang sử dụng nhưng chưa đứng tên chính chủ, người dân cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân, SIM gốc và thông tin liên lạc thường xuyên để nhà mạng có cơ sở kiểm tra, xác minh.