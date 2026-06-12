Danh tính đôi vợ chồng mời hàng xóm tham gia 'hợp đồng kỳ nghỉ' để tiền đẻ ra tiền

Mới đây, theo thông tin từ Công an xã Hạnh Phúc (tỉnh Cao Bằng) cho biết đã kịp thời ngăn chặn hai người dân tiếp tục chuyển tiền sau khi phát hiện họ có dấu hiệu bị lừa đảo thông qua hình thức ký kết “hợp đồng kỳ nghỉ” với các gói du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo thông tin từ náo Pháp luật TP.HCM, ngày 11/6, Công an xã Hạnh Phúc cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an đã phát hiện vợ chồng bà N.T.N. và ông P.V.H. (cùng trú tại xóm Tri Phương) là nạn nhân của hình thức lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ".

Cụ thể, vợ chồng bà N. đã chuyển cho các đối tượng khoảng 6 triệu đồng. Lãnh đạo Công an xã Hạnh Phúc cho biết, đầu mối thông tin của vụ việc trên đến từ bà H. - một người có uy tín trong xóm Tri Phương. Bà H. phát hiện vợ chồng bà N. rủ hàng xóm tham gia ''hợp đồng kỳ nghỉ''. Việc tham gia "hợp đồng kỳ nghỉ" được thực hiện tại một ứng dụng trên điện thoại và những người tham gia sẽ "họp" trên ứng dụng Zoom.

"Bà N. giới thiệu với mọi người trong xóm rằng, khi tham gia hợp đồng kỳ nghỉ trên thì không cần làm việc nhiều, tiền nạp vào hằng tháng sẽ đẻ ra tiền", lãnh đạo Công an xã Hạnh Phúc thông tin.

Ảnh chụp điện thoại bà N. đang tham gia mua "hợp đồng kỳ nghỉ" - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an xã Hạnh Phúc cho biết, bà N. đã tham gia "hợp đồng kỳ nghỉ" được 4 tháng. Bà N. đóng vào ứng dụng 1.150.000 đồng/tháng. Tháng đầu nhận lãi 30.000 đồng, tháng sau 60.000 đồng, tháng tiếp theo 120.000 đồng...; tiền lãi sẽ nhân đôi theo từng kỳ.

Đáng chú ý, các đối tượng bán "hợp đồng kỳ nghỉ" yêu cầu tiền gốc phải giữ nguyên đủ 1 năm mới được rút, đổi lại tiền lãi sẽ ngày càng cao; để được hưởng lãi nhiều hơn, người "chơi" phải vận động thêm người tham gia.

Theo lãnh đạo Công an xã Hạnh Phúc, sau khi phát hiện, tuyên truyền và giải thích về rủi ro tham gia loại hình "hợp đồng kỳ nghỉ", vợ chồng bà N. đã viết cam kết không tiếp tục tham gia. Công an xã đã thu thập ảnh chụp màn hình điện thoại, lưu lại các đoạn chat và phòng Zoom mà các đối tượng dùng để liên lạc với nạn nhân.

"Đây là lần đầu hình thức lừa đảo này xuất hiện trên địa bàn Cao Bằng nên ít người biết đến. Hiện việc xử lý mới dừng ở mức tuyên truyền, cảnh báo, nhắc nhở", lãnh đạo Công an xã Hạnh Phúc cho hay.

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