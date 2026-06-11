NÓNG: Bộ Y tế không còn thẩm quyền cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 1/7

Quyết định này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 của Chính phủ và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Toàn bộ các bước thủ tục, biểu mẫu kèm theo đã chính thức được ban hành, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các đối tượng chịu sự tác động.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế sáng 11/6 cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành Quyết định số 1644/QĐ-BYT công bố 3 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Quyết định này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29/04/2026 của Chính phủ và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Toàn bộ các bước thủ tục, biểu mẫu kèm theo đã chính thức được ban hành, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các đối tượng chịu sự tác động.

Theo đó, Bộ Y tế thực hiện phân cấp, phân quyền 01 thủ tục hành chính quan trọng đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe là "Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe" (Mã thủ tục hành chính: 1.006.424). "Như vậy, kể từ ngày 01/07/2026, thẩm quyền giải quyết thủ tục này sẽ được chuyển giao hoàn toàn từ Trung ương về cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện. Tổng cộng đến nay, 16 trên tổng số 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế đã được phân cấp"- TS.Dược sĩ Chu Quốc Thịnh - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho hay.

Ở cấp Trung ương, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm: "Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe" (Mã TTHC: 1.001411) và "Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe" (Mã TTHC: 1.001422). Ảnh minh họa Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, kể từ ngày 1/7/2027, bãi bỏ quy định liên quan đến "phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục được phép sử dụng, hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định" tại 2 thủ tục này. Thay vào đó, việc quản lý phụ gia sẽ nằm hoàn toàn trong danh mục được phép sử dụng, được quản lý chặt chẽ theo thông lệ quốc tế. Định kỳ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát để bổ sung danh sách phụ gia được sử dụng phù hợp với thực tiễn phát triển. Thay đổi này sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt rào cản pháp lý, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Việc chuyển giao thẩm quyền được Bộ Y tế đánh giá sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đồng thời, địa phương sẽ chủ động hơn trong công tác quản lý, giám sát hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn. Ở cấp Trung ương, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm: "Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe" và "Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe".

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