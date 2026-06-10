Danh tính nữ chủ shop bán hàng online doanh thu 35 tỷ đồng bị khởi tố vì trốn thuế

Đời sống 10/06/2026 16:44

Ngày 9/6, Công an Hà Tĩnh cho biết vừa qua đã khởi tố bà Nga, 38 tuổi, trú phường Thành Sen, về hành vi Trốn thuế, theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga (38 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trốn thuế. 

Theo cơ quan điều tra, năm 2021, bà Nga đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại phường Thành Sen với ngành nghề bán lẻ các mặt hàng may mặc, giày dép, hàng tiêu dùng, thực phẩm đóng gói, mỹ phẩm... thông qua hình thức đặt hàng qua internet và dịch vụ bưu chính.

Trong quá trình hoạt động, bà Nga sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để quảng bá, kinh doanh và bán hàng trực tuyến thông qua các buổi livestream.

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"Shop Nga Nguyễn" hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, kết quả điều tra bước đầu xác định, đầu năm 2024, bà Nga ký hợp đồng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh theo hình thức thu hộ tiền hàng (COD) với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh. Tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh trực tuyến được xác định hơn 35 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Thị Nga dùng tài khoản của mẹ chồng để nhận hơn 16 tỷ đồng qua việc bán hàng onlinne.

Cơ quan chức năng cho rằng hoạt động kinh doanh của bà Nga thuộc diện phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Tuy nhiên, bị can đã không kê khai hoặc kê khai không đúng doanh thu thực tế, làm sai lệch căn cứ tính thuế, dẫn đến số tiền thuế bị trốn hơn 675 triệu đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, nguyên nhân phạm tội của chủ cơ sở xuất phát từ động cơ trục lợi cá nhân, sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng đối với hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng qua mạng xã hội.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

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