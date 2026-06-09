Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu

Đời sống 09/06/2026 12:04

Ngày 8/6, anh Ngọc Anh (trú tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ đoạn video ghi lại sự cố xảy ra với con gái tại sân chơi chung cư vào chiều 7/6. Hình ảnh trong clip cho thấy bé gái đang đứng trên khu vực cầu trượt thì bất ngờ bị một bé trai lao tới xô ngã từ độ cao khoảng 1,5m xuống nền đất.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/6, anh Ngọc Anh (trú tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ đoạn video ghi lại sự cố xảy ra với con gái tại sân chơi chung cư vào chiều 7/6. Hình ảnh trong clip cho thấy bé gái đang đứng trên khu vực cầu trượt thì bất ngờ bị một bé trai lao tới xô ngã từ độ cao khoảng 1,5m xuống nền đất.

 

Theo anh Ngọc Anh, vụ việc xảy ra quá nhanh khiến gia đình không kịp phản ứng. "Kết quả chụp chiếu cho thấy con bị nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu. Hiện cháu vẫn đang nằm viện để các bác sĩ tiếp tục theo dõi", anh cho biết.

Người cha chia sẻ sự việc khiến cả gia đình vô cùng hoảng loạn và bản thân anh cảm thấy day dứt vì đã không theo sát con vào thời điểm xảy ra tai nạn. "Tôi tự trách mình vì đã chủ quan, không ở sát bên con. Với gia đình lúc này, điều quan trọng nhất là sức khỏe của con và mong cháu sớm hồi phục hoàn toàn", anh nói.

Sau khi nhập viện, sức khỏe của bé gái đã ổn định hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn yêu cầu tiếp tục theo dõi thêm từ 2-3 ngày để đánh giá đầy đủ các chấn thương.

Anh Ngọc Anh cho biết, đứa trẻ xô ngã con gái mình là trẻ tự kỷ. Tuy nhiên, theo anh, đây không nên là lý do để người lớn lơ là việc giám sát trẻ khi tham gia các hoạt động tại nơi công cộng.

"Chúng ta đều hiểu trẻ tự kỷ có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc hoặc hành vi. Chính vì thế, cha mẹ và người thân càng cần theo sát các con, đặc biệt tại những nơi đông người hoặc có các thiết bị vui chơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn", anh chia sẻ.

Bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở sân chơi, nứt xương hốc mắt và tụ máu đầu - Ảnh 1
Hình ảnh bé trai đẩy bé gái xuống từ cầu trượt cao 1,5m - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa có buổi làm việc chính thức với gia đình của bé trai liên quan đến vụ việc. Sự việc đang thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội, trong đó không ít phụ huynh bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn tại các khu vui chơi trong chung cư, nơi thường tập trung đông trẻ em nhưng chưa phải lúc nào cũng có người lớn giám sát đầy đủ.

 

Từ sự việc đáng tiếc của gia đình mình, anh Ngọc Anh mong muốn câu chuyện sẽ trở thành lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh khi đưa con đến các khu vui chơi công cộng. "Nhiều tai nạn chỉ diễn ra trong vài giây. Người lớn không thể chủ quan nghĩ rằng sân chơi trong khu dân cư là hoàn toàn an toàn. Chỉ cần một phút lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc", anh nói.

Bên cạnh đó, phụ huynh này cũng đề xuất ban quản lý các khu chung cư cần tăng cường công tác an ninh, kiểm soát người ra vào khu vực sân chơi và thường xuyên nhắc nhở phụ huynh giám sát trẻ để hạn chế các sự cố tương tự.

Các chuyên gia về an toàn trẻ em cũng khuyến cáo phụ huynh cần quan sát trẻ liên tục khi vui chơi tại các khu vực có cầu trượt, xích đu, nhà bóng hoặc các thiết bị ở độ cao nhất định. Đồng thời, cần hướng dẫn trẻ kỹ năng ứng xử, xếp hàng và tránh các hành vi đùa nghịch có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những trẻ khác.\

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