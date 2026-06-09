Ca nô du lịch chìm trên biển Cửa Đại, 19 người được bộ đội cứu sống

Chiều ngày 8/6, một ca nô du lịch gặp sự cố và bị chìm trên vùng biển Cửa Đại khi đang chở khách từ Cù Lao Chàm vào đất liền. Toàn bộ 19 hành khách được cứu sống.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 15h20 ngày 8/6, Đồn Biên phòng Cửa Đại tiếp nhận tin báo về việc ca nô QNa-1108 của Công ty TNHH Sông Biển Xanh gặp nạn khi đang hành trình trên tuyến Cù Lao Chàm - Cửa Đại.

Khi đến vị trí cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về hướng Đông, phương tiện bị phá nước rồi chìm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng điều động 2 ca nô cùng 14 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương ra hiện trường cứu nạn. Toàn bộ 19 người trên phương tiện đã được cứu an toàn.

Ca nô gặp nạn chở 3 thuyền viên và 16 hành khách, do ông Nguyễn Duy Tâm làm thuyền trưởng. Phương tiện rời bến Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) lúc 14h cùng ngày.

Được biết, lúc xảy ra vụ việc, vùng biển Cửa Đại có gió cấp 3-4.

Lực lượng chức năng cứu nạn 19 người trên ca nô chìm ngoài khơi biển Cửa Đại, Đà Nẵng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc, tối 8/6, UBND xã Tân Hiệp thông tin, khi ca nô QNa-1108 bị phá nước, chủ phương tiện đã chủ động liên lạc với các phương tiện đi cùng tuyến và Đồn Biên phòng Cửa Đại đề nghị hỗ trợ. Sau khi toàn bộ 19 người được hỗ trợ rời khỏi phương tiện an toàn, ca nô mới bị chìm.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

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