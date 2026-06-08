Nghi án con trai phóng hỏa đốt nhà làm cha tử vong trong đám cháy

Đời sống 08/06/2026 14:35

Cửa hàng văn phòng phẩm ở xã Bình Đại bốc cháy dữ dội, cụ ông 82 tuổi bị tai biến mắc kẹt bên trong, nghi do phóng hỏa vì mâu thuẫn tài sản trong gia đình, sáng 8/6.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 7 giờ ngày 8/6, ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà đang kinh doanh. Do gặp nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực phía trước căn nhà.

Phát hiện vụ việc, những người có mặt đã hô hoán và tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, một cụ ông bị bệnh tai biến, mắc kẹt bên trong.

Đến hơn 10 giờ 30, lực lượng chữa cháy khống chế được đám cháy, ngăn lửa lan sang các nhà lân cận.

Theo ông Mai, khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cụ ông đã tử vong.

Nghi án con trai phóng hỏa đốt nhà làm cha tử vong trong đám cháy - Ảnh 1
Nghi con trai phóng hỏa đốt nhà làm cha tử vong ở Vĩnh Long - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng vụ cháy do vợ chồng người con trai trong gia đình phóng hỏa, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản. Hai người này đã bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Nhi (36 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ 1, xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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