Bão số 2 đổi hướng và tăng cường độ, khả năng suy yếu dần

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Theo thông tin VietNamNet, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (26/7), bão số 2 Noul trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Trong 12 giờ tới, bão đổi hướng, di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ suy yếu còn cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn chịu cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển, tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 7h ngày 27/7, tâm vùng áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), cường độ dưới cấp 6.

Bão số 2 giật cấp 15 đổ bộ Trung Quốc. Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo thông tin báo Lao Động, về tác động của bão, bão số 2 đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, sóng biển cao 3 - 5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao 5 - 7m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin mới nhất về bão số 2 Noul: Tiếp tục mạnh lên đến cấp 12, giật cấp 14 Dự báo tác động của bão Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

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