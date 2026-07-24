Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão Noul, đêm nay vào Biển Đông

Xã hội 24/07/2026 10:33

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Noul, dự báo đêm nay, sáng sớm mai 25/7 đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 2.

Theo thông tin báo Dân trí, sáng 24/7, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông của Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Noul. Đây là cơn bão thứ 12 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.

Vị trí lúc 7h ngày 24/7, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 210km về phía Đông.

Dự báo đêm nay đến sáng sớm 25/7, bão Noul sẽ di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2, sau đó bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 26/7 (khả năng 80%) và ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Theo cơ quan khí tượng, bão Noul có thể đạt cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

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Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Noul. Ảnh: Báo Dân trí. 

Theo thông tin VTC News, tác động của bão số 2 Noul, từ chiều tối 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cho biết đêm qua khu vực Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện biên, Sơn La mưa vừa, mưa to 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm như xã Minh Quang (Tuyên Quang) 121mm, Xã Đại Phúc (Thái Nguyên) 120mm, xã Phù Ninh (Phú Thọ) 88mm…

Dự báo từ sáng 24 đến ngày 25/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, trung du và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông.

Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2

Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h sáng mai (24/7), tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 220km về phía Đông, cường độ mạnh lên cấp 7, giật cấp 9.

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