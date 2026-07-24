Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão Noul, đêm nay vào Biển Đông

Xã hội 24/07/2026 10:33

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Noul, dự báo đêm nay, sáng sớm mai 25/7 đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 2.

Theo thông tin báo Dân trí, sáng 24/7, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông của Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Noul. Đây là cơn bão thứ 12 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.

Vị trí lúc 7h ngày 24/7, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 210km về phía Đông.

Dự báo đêm nay đến sáng sớm 25/7, bão Noul sẽ di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2, sau đó bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 26/7 (khả năng 80%) và ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Theo cơ quan khí tượng, bão Noul có thể đạt cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão Noul, đêm nay vào Biển Đông - Ảnh 1
Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Noul. Ảnh: Báo Dân trí. 

Theo thông tin VTC News, tác động của bão số 2 Noul, từ chiều tối 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cho biết đêm qua khu vực Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện biên, Sơn La mưa vừa, mưa to 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm như xã Minh Quang (Tuyên Quang) 121mm, Xã Đại Phúc (Thái Nguyên) 120mm, xã Phù Ninh (Phú Thọ) 88mm…

Dự báo từ sáng 24 đến ngày 25/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, trung du và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông.

Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2

Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h sáng mai (24/7), tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 220km về phía Đông, cường độ mạnh lên cấp 7, giật cấp 9.

Xem thêm
Từ khóa:   bão Noul bão Noul vào biển Đông bão số 2

TIN MỚI NHẤT

Giấc mơ làm vợ đại gia tan vỡ chỉ sau một câu nói của chồng trong đêm tân hôn

Giấc mơ làm vợ đại gia tan vỡ chỉ sau một câu nói của chồng trong đêm tân hôn

Tâm sự 54 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô trên đường cao tốc gây cháy, 6 người thiệt mạng thương tâm

Xe tải đâm trúng ô tô trên đường cao tốc gây cháy, 6 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 4 phút trước
Thừa nhận yêu vì lời thách cược của bạn bè, chàng trai không ngờ bạn gái đáp lại theo cách này

Thừa nhận yêu vì lời thách cược của bạn bè, chàng trai không ngờ bạn gái đáp lại theo cách này

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Loại thực phẩm vài nghìn đồng ở chợ Việt: "Khắc tinh" của mỡ thừa, cực tốt cho cả tim lẫn gan

Loại thực phẩm vài nghìn đồng ở chợ Việt: "Khắc tinh" của mỡ thừa, cực tốt cho cả tim lẫn gan

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Không chỉ đuổi chó, mẹ chồng còn làm một việc bí ẩn sau nhà, con dâu biết được liền tái mặt

Không chỉ đuổi chó, mẹ chồng còn làm một việc bí ẩn sau nhà, con dâu biết được liền tái mặt

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Nóng: Cho thôi việc nhân viên mầm non ở Đồng Nai giấu sữa của trẻ mang về nghi đem bán

Nóng: Cho thôi việc nhân viên mầm non ở Đồng Nai giấu sữa của trẻ mang về nghi đem bán

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ biếu 5 triệu kèm câu nói "bồi" làm bà tái mét, run rẩy trả lại không thiếu một xu

Sinh nhật mẹ chồng, dâu trẻ biếu 5 triệu kèm câu nói "bồi" làm bà tái mét, run rẩy trả lại không thiếu một xu

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Vừa bước vào đêm tân hôn, người vợ sững sờ vì món đồ chồng ném tới cùng lời tuyên bố cay đắng

Vừa bước vào đêm tân hôn, người vợ sững sờ vì món đồ chồng ném tới cùng lời tuyên bố cay đắng

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão Noul, đêm nay vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão Noul, đêm nay vào Biển Đông

Xã hội 3 giờ 1 phút trước
Tưởng chồng có chuyện buồn, người vợ không ngờ lại phát hiện sự thật khiến cô suy sụp

Tưởng chồng có chuyện buồn, người vợ không ngờ lại phát hiện sự thật khiến cô suy sụp

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/7/2026: Tiếp tục giảm mạnh, lỗ gần 14 triệu đồng/lượng trong tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 24/7/2026: Tiếp tục giảm mạnh, lỗ gần 14 triệu đồng/lượng trong tuần

Nghệ An: Bác sĩ bơm sữa đậu nành giả dịch mủ, dọa bệnh nhân "viêm phụ khoa, vô sinh"

Nghệ An: Bác sĩ bơm sữa đậu nành giả dịch mủ, dọa bệnh nhân "viêm phụ khoa, vô sinh"

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2

Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới chính thức hình thành, Biển Đông sắp đón bão số 2

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Lai Châu: 219 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Lai Châu: 219 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Trận lũ kinh hoàng ở Lai Châu: Tìm thấy thi thể 4 người bị lũ cuốn trôi

Trận lũ kinh hoàng ở Lai Châu: Tìm thấy thi thể 4 người bị lũ cuốn trôi

Lai Châu: Lũ quét làm 1 người tử vong, 6 người nghi mất tích và 2 người bị thương, hơn 4.600 người bị cô lập

Lai Châu: Lũ quét làm 1 người tử vong, 6 người nghi mất tích và 2 người bị thương, hơn 4.600 người bị cô lập

Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, quốc lộ 32 biến thành sông, 2 người mắc kẹt

Lũ ống cuồn cuộn đổ về xã Mường Than, quốc lộ 32 biến thành sông, 2 người mắc kẹt