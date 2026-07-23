Ăn bơ có tác dụng gì?

Dinh dưỡng 23/07/2026 11:52

Quả bơ là một trong những trái cây hiếm hoi có thành phần dinh dưỡng phong phú và vượt trội. Loại quả này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường chức năng tim mạch, hệ miễn dịch, mắt, xương khớp,...

Ăn bơ có tác dụng gì?

Quả bơ chứa nhiều chất béo tốt, chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, làm đẹp da tóc, bảo vệ mắt và có thể hỗ trợ giảm cân nếu ăn đúng cách.

Ăn bơ có tác dụng gì? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ mang lại những lợi ích sau:

Ngừa ung thư: Folate, phytochemical và carotenoid là những thành phần dồi dào trong quả bơ, đã được nghiên cứu có thể phòng ngừa một số loại ung thư. Một quả bơ có thể cung cấp 1/3 nhu cầu folate của người trưởng thành bình thường.

Sức khỏe tinh thần: Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc thiếu folate và bệnh trầm cảm. Folate giúp ngăn ngừa sự tích tụ của hemocystein - một trong những chất làm giảm lưu thông và cung cấp dưỡng chất lên não. Một quả bơ 400gram có thể cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu folate hàng ngày đối với người trưởng thành.

Cải thiện chức năng tiêu hoá: Bơ là một trong những thực phẩm giàu chất xơ tự nhiên. Trong đó 25% thành phần xơ là xơ hoà tan, thúc đẩy phát triển lợi khuẩn đường ruột, giúp ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ kiểm soát đường máu, giảm nguy cơ viêm/ung thư đại tràng.

Ngừa loãng xương: Vitamin K cần thiết cho sức khỏe của xương, bằng cách tăng khả năng hấp thụ canxi và giảm bài tiết canxi qua nước tiểu. Tuy nhiên việc bổ sung vitamin K trong khẩu phần ăn thường ít được chú ý. Bạn có thể tăng cường dưỡng chất này cho cơ thể bằng cách ăn một nửa quả bơ để có được 18% nhu cầu vitamin K hàng ngày.

Ăn bơ có tác dụng gì? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngừa ung thư: Folate, phytochemical và carotenoid là những thành phần dồi dào trong quả bơ, đã được nghiên cứu có thể phòng ngừa một số loại ung thư. Một quả bơ có thể cung cấp 1/3 nhu cầu folate của người trưởng thành bình thường.

Cách ăn bơ tốt nhất cho sức khỏe

Dù bơ có nhiều lợi ích nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể ăn tùy tiện thế nào cũng được. Đây là gợi ý những cách ăn bơ tốt nhất cho sức khỏe của bạn:

Có rất nhiều dưỡng chất tốt, đặc biệt là chất chống oxy hóa tập trung ở phần thịt màu xanh đậm ngay sát lớp vỏ. Nhưng nhiều người lại có thói quen bỏ lớp thịt màu xanh này. Đây là việc làm vô cùng lãng phí.

Tùy mục đích sử dụng, bạn có thể chọn thời điểm ăn bơ phù hợp. Muốn tăng cân, bổ sung dinh dưỡng, bạn có thể ăn bơ vào sau bữa chính hoặc vào các bữa phụ trong ngày. Muốn giảm cân, bạn có thể ăn bơ trước bữa chính khoảng 30 phút.

Lượng bơ nên tiêu thụ mỗi ngày cũng phụ thuộc vào mục đích của bạn. Một người trưởng thành không nên ăn quá 1/2 đến một trái bơ mỗi ngày, tùy kích thước của quả.

Ăn bơ có tác dụng gì? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong một số trường hợp, chúng ta không nên ăn bơ như: Khi đang bị rối loạn tiêu hóa, khi bị dị ứng với bất cứ thành phần nào trong trái bơ, khi bị mắc bệnh gan, khi đang dùng các loại thuốc chữa bệnh.

Chúng ta cũng không nên ăn bơ cùng các loại đồ uống lạnh, dưa hấu hay các loại đồ ăn giàu chất béo.

Loại quả nhỏ bé nhưng chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe

Loại quả nhỏ bé nhưng chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe

Cam quýt luôn là loại trái cây chứa nhiều dưỡng chất và vitamin tự nhiên tốt cho sức khỏe. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta luôn được khuyên rằng nên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn mỗi ngày. Vậy ăn quýt có tác dụng gì với sức khỏe?

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