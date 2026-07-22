Ăn 1 quả trứng vào buổi sáng: 'Vũ khí' diệt mỡ thừa, bổ não và tốt cho mắt ít ai ngờ

Dinh dưỡng 22/07/2026 05:00

Trứng gà là một thực phẩm giàu dinh dưỡng và thân thiện với người dân Việt Nam. Trứng gà cung cấp protein, vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể. Vậy, liệu mỗi sáng ăn 1 quả trứng gà có tốt cho sức khỏe hay không?

Trứng gà là một nguồn cung cấp chất lượng của protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Trong lòng trắng trứng, chứa đến 60% protein chất lượng cao và khoảng 40% protein nằm trong lòng đỏ. Một khẩu phần trung bình gồm 2 quả trứng gà có thể đáp ứng 82% nhu cầu vitamin D, 50% nhu cầu acid folic, 25% nhu cầu vitamin B2 và 40% nhu cầu selen cần thiết hàng ngày. Ngoài ra, trứng gà cũng cung cấp các vitamin A, E, B5, B12, sắt, iốt và phốt pho, tất cả đều là những chất dinh dưỡng quan trọng cho một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh.

Ăn 1 quả trứng vào buổi sáng: 'Vũ khí' diệt mỡ thừa, bổ não và tốt cho mắt ít ai ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi quả trứng gà cũng chứa lượng cholesterol đáng kể. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lượng cholesterol trong trứng gà không gây tác động tiêu cực đối với cơ thể con người như những nguồn cholesterol có hại khác. Do đó, việc ăn 1 quả trứng gà mỗi sáng không có tác động xấu đến sức khỏe của người trưởng thành.

Lợi ích khi ăn mỗi sáng 1 quả trứng 

Cung cấp năng lượng bền vững cho cả ngày dài: Trứng là nguồn cung cấp protein và chất béo lành mạnh tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thụ năng lượng một cách từ từ và ổn định. Khác với các bữa sáng nhiều tinh bột như xôi, mì, bánh mì vốn dễ làm đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột gây mệt mỏi, một quả trứng buổi sáng sẽ giữ cho bạn luôn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả: Nhờ hàm lượng protein cao, ăn một quả trứng vào buổi sáng giúp tăng cảm giác no và kéo dài thời gian tiêu hóa của dạ dày. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng những người có thói quen ăn trứng vào bữa sáng sẽ có xu hướng nạp ít calo hơn vào bữa trưa và bữa tối, từ đó hỗ trợ giảm mỡ thừa và giữ dáng vô cùng hiệu quả.

Ăn 1 quả trứng vào buổi sáng: 'Vũ khí' diệt mỡ thừa, bổ não và tốt cho mắt ít ai ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường trí nhớ và bảo vệ chức năng não bộ: Trong lòng đỏ trứng gà có chứa một hàm lượng chất choline cực kỳ dồi dào - đây là dưỡng chất thiết yếu để xây dựng màng tế bào não. Choline là nguyên liệu chính để cơ thể sản xuất acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện sự tập trung và nâng cao chức năng hoạt động của não bộ.

Nuôi dưỡng làn da căng mịn, móng và tóc chắc khỏe: Trứng rất giàu các axit amin chứa lưu huỳnh cùng hàng loạt vitamin và khoáng chất thiết yếu cho quá trình tái tạo biểu bì. Việc bổ sung trứng vào bữa sáng thường xuyên giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, giúp làn da luôn đàn hồi, mịn màng, đồng thời cải thiện tình trạng tóc xơ yếu, dễ gãy rụng và làm móng tay chắc khỏe hơn.

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Nhiều người lo ngại lượng cholesterol trong trứng sẽ gây hại cho tim, nhưng các nghiên cứu hiện đại đã minh oan cho loại thực phẩm này. Cholesterol trong trứng chủ yếu là cholesterol chế độ ăn, không ảnh hưởng tiêu cực đến cholesterol trong máu; ngược lại, ăn trứng đúng cách còn giúp tăng cholesterol tốt (HDL) và biến đổi cholesterol xấu (LDL) thành các hạt lớn hơn, ít gây nguy cơ xơ vữa động mạch.

Ăn 1 quả trứng vào buổi sáng: 'Vũ khí' diệt mỡ thừa, bổ não và tốt cho mắt ít ai ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù mỗi sáng ăn 1 quả trứng gà rất tốt và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với những người bệnh mạn tính, những người có tình trạng bệnh lý, những người ăn kiêng theo chế độ… hãy nên hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị hoặc các chuyên gia dinh dưỡng, nhằm xác định khẩu phần ăn trứng gà của mình sao cho phù hợp với thể trạng và bệnh lý của bản thân nhé!

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