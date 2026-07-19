Quả hồng được biết đến là một loại trái cây nổi bật với nhiều lợi ích sức khỏe . Hồng có hình dáng tròn hoặc hơi dẹt, vỏ màu cam hoặc đỏ tùy thuộc vào loại và mức độ chín của quả. Quả hồng thường có hương vị ngọt dịu và kết cấu giòn, làm cho nó trở thành món ăn yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, dù mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng , quả hồng lại tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nghiêm trọng đối với một số nhóm người, đặc biệt là do hàm lượng Tannin (Tanin) và Pectin dồi dào.

Nhóm người có bệnh lý dạ dày hoặc chức năng tiêu hóa yếu cần đặc biệt tránh ăn hồng, nhất là khi đói hoặc ăn hồng chưa chín kỹ. Nguyên nhân là do hàm lượng Tannin và Pectin cao trong hồng dễ dàng kết hợp với Axit dạ dày (HCl) và Protein để tạo thành khối keo dính. Khối keo này có thể đông cứng lại thành Sỏi bã thức ăn (Bezoar), gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, dẫn đến đau bụng dữ dội, buồn nôn, và trong các trường hợp nghiêm trọng có thể cần can thiệp y tế để điều trị tắc ruột.

Người vừa phẫu thuật đường tiêu hóa hoặc từng bị tắc ruột

Đối với những bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật ở dạ dày hoặc ruột, hay những người có tiền sử từng bị tắc ruột, chức năng nhu động ruột thường suy yếu. Vì Tannin và chất xơ không hòa tan trong hồng có khả năng kết tụ mạnh mẽ, việc tiêu thụ hồng làm tăng cao nguy cơ tái phát tình trạng tắc ruột do sỏi bã thức ăn hình thành. Những người thuộc nhóm này được khuyến nghị kiêng hoàn toàn quả hồng để đảm bảo an toàn trong quá trình hồi phục và duy trì sức khỏe tiêu hóa.

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Người bệnh tiểu đường (đái tháo đường)

Quả hồng, đặc biệt là các loại chín mọng, chứa hàm lượng đường tự nhiên, chủ yếu là Fructose, khá cao. Mặc dù Fructose có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn Glucose, nhưng việc tiêu thụ lượng lớn vẫn có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu, gây khó khăn cho việc kiểm soát đường huyết ổn định. Hơn nữa, đường Fructose dư thừa dễ dàng chuyển hóa thành chất béo. Do đó, bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế tối đa hoặc chỉ ăn hồng với liều lượng cực nhỏ, cần phải tính toán vào khẩu phần đường/carbohydrate hàng ngày.

Người già và trẻ em có chức năng tiêu hóa yếu

Cả người già và trẻ em đều có chức năng tiêu hóa và nhu động ruột yếu hơn người trưởng thành. Bên cạnh đó, trẻ em thường chưa ý thức được việc nhai kỹ, còn người lớn tuổi có thể gặp khó khăn do răng yếu. Sự kết hợp giữa việc nuốt khối lớn không nhai kỹ với hàm lượng Tannin và Pectin trong hồng làm tăng cao nguy cơ hình thành sỏi bã thức ăn (Bezoar), dẫn đến nguy cơ tắc nghẽn đường tiêu hóa. Nên ưu tiên cho nhóm người này ăn hồng chín mềm và đảm bảo nhai thật kỹ.

Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi ăn hồng để đảm bảo an toàn

Khi ăn hồng để đảm bảo an toàn và tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe, mọi người nên chú ý những điểm sau:

Rửa sạch trước khi ăn để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và thuốc trừ sâu có thể có trên vỏ. Bạn có thể ngâm hồng trong dung dịch nước muối loãng vài phút rồi rửa lại với nước sạch.

Nên ăn hồng khi quả đã chín để có hương vị thơm, ngọt. Hồng chưa chín có thể có vị chát và khó tiêu hóa.

Chọn những quả hồng có màu sắc đồng đều, không có vết thâm, nứt hoặc dấu hiệu bị hỏng để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Mặc dù hồng rất bổ dưỡng, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra các vấn đề như tăng lượng đường trong máu hoặc rối loạn tiêu hóa. Điều chỉnh lượng hồng ăn vào để phù hợp với nhu cầu sức khỏe của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt trong quả hồng có thể gây khó chịu hoặc tắc nghẽn nếu nuốt phải, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Hãy loại bỏ hoặc nhai kỹ hạt trước khi ăn.

Nếu bạn cảm thấy bất kỳ triệu chứng dị ứng nào như phát ban hoặc ngứa sau khi ăn hồng, hãy ngừng tiêu thụ và tìm kiếm sự tư vấn y tế.