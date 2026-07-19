Tử vi tuần mới 20/7 đến 26/7/2026, 3 con giáp Lộc tới tận cửa, đổi đời lên hương, vận trình phất nhanh như gió, thu tiền hái bạc bội thu

Tử vi tuần mới 20/7 đến 26/7/2026, Tam Hợp ghé thăm dự báo đây cũng là ngày để bạn vun đắp cho tình yêu và các mối quan hệ thân thiết. Một chút lãng mạn, một chút quan tâm tỉ mỉ đến sở thích của đối phương sẽ giúp không khí gia đình trở nên đặc biệt ngọt ngào. Hãy để trái tim dẫn lối, sự chân thành của bạn chính là liều thuốc kỳ diệu nhất để hóa giải mọi khoảng cách.

Trong thời gian có Thiên Ấn tiếp thêm sức mạnh cho những ý tưởng đột phá và khả năng ứng biến linh hoạt. Đặc biệt với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo hoặc tự do, bạn sẽ tìm thấy những "ngách" mới đầy tiềm năng. Những sáng kiến độc đáo của bạn không chỉ giải quyết được vấn đề hiện tại mà còn mở ra con đường phát triển mới rất triển vọng.

Tử vi tuần mới 20/7 đến 26/7/2026, nhờ Tam Hội chiếu sáng nên Tỵ đang nỗ lực hết mình để tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng trong công việc của mình. Dù việc nhà rất bận nhưng không vì thế mà bạn lơ là việc ở cơ quan, hàng quán, bận đến mấy bạn cũng có thể làm gọn nhiệm vụ trong ngày của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi tuần cho thấy Tỵ cũng khéo léo trong việc tiết kiệm tiền và dễ kiếm thêm tiền nhờ Thiên Tài trợ vận. Vận may giúp bạn cải thiện đáng kể tình hình tiền bạc ở thời điểm hiện tại, không lo thiếu thốn, bạn sẽ tha hồ chi tiêu cho những việc mà mình thích.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tuần mới 20/7 đến 26/7/2026, Thiên ấn trợ mệnh, Mão hơi vất vả trong công việc nhưng bù lại thành quả như ý khiến bạn vui sướng cả ngày. Bạn cảm thấy có người luôn âm thầm giúp đỡ mình, có quý nhân cho mình cơ hội sửa sai, làm lại mọi thứ từ đầu. Và đó là lý do khiến bạn có động lực to lớn, ngày càng gắng sức hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc cũng tốt lên so với mọi ngày do ảnh hưởng của Tam Hợp. Thời gian kinh tế khó khăn này mà công việc của bạn vẫn ổn định, lương nhận đều thì phải nói là bạn may mắn hơn rất nhiều người khác. Ngày tốt cho việc nhập trạch, buôn bán, mua nhà mua xe hoặc trao đổi về vấn đề lương thưởng.

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