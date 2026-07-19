Nhỏ nhưng có võ: Thực phẩm giúp sáng mắt, dưỡng tim, giữ dáng

Dinh dưỡng 19/07/2026 11:30

Ngô bao tử (bắp non) không chỉ chứa nhiều chất xơ mà còn là nguồn vitamin A, phốt pho, magiê và sắt phong phú.

Thành phần dinh dưỡng của ngô bao tử

Ngô bao tử (bắp non) là bắp ngô được thu hoạch sớm khi còn non, có kích thước nhỏ, mềm và có thể ăn được cả lõi. Loại thực phẩm này thường có màu vàng nhạt hoặc trắng, vị ngọt nhẹ và giòn, rất dễ chế biến trong nhiều món ăn.

Không chỉ có hương vị thơm ngon, ngô bao tử còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách như:

Nhỏ nhưng có võ: Thực phẩm giúp sáng mắt, dưỡng tim, giữ dáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chất xơ: Giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, giảm nguy cơ táo bón và cải thiện nhu động ruột.

Vitamin C, vitamin nhóm B: Ngô bao tử chứa một lượng nhỏ vitamin nhóm B và vitamin C, góp phần hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và duy trì chức năng miễn dịch, tuy nhiên không phải là nguồn cung cấp chính các vitamin này.

Khoáng chất (kali, magie): Ngô bao tử cung cấp một lượng nhỏ kali và magie, góp phần hỗ trợ cân bằng điện giải và chức năng tim mạch khi kết hợp với chế độ ăn đa dạng.

Hàm lượng calo thấp: Với hàm lượng calo tương đối thấp, ngô bao tử có thể phù hợp trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng khi được sử dụng hợp lý trong tổng thể khẩu phần.

Ít tinh bột hơn ngô trưởng thành: Ngô bao tử có hàm lượng tinh bột thấp hơn ngô trưởng thành, có thể phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh khi sử dụng với lượng hợp lý và kết hợp cân đối các nhóm thực phẩm.

Chất chống oxy hóa tự nhiên: Ngô bao tử có chứa một số hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, góp phần hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do, tuy nhiên không phải là nguồn chống oxy hóa mạnh.

Nhỏ nhưng có võ: Thực phẩm giúp sáng mắt, dưỡng tim, giữ dáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe của ngô bao tử

Ít calo, nhiều chất xơÍt calo, nhiều chất xơ

Nếu bạn chú ý đến lượng calo nạp vào và việc kiểm soát cân nặng, ngô bao tử là một lựa chọn tuyệt vời. Hơn nữa, hàm lượng chất xơ cao trong ngô bao tử hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và tạo cảm giác no.

Nguồn chất chống oxy hóa mạnh

Ngô bao tử là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, chứa một lượng đáng kể beta-carotene và vitamin C. Bằng cách đó, ngô bao tử giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh mãn tính như bệnh tim và một số loại ung thư, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật.

Điều hòa lượng đường trong máu

Đối với những người quan tâm đến việc duy trì lượng đường trong máu ổn định, ngô bao tử giúp ngăn ngừa tình trạng tăng đột biến và giảm đột ngột lượng đường trong máu. Hàm lượng chất xơ của nó cũng hỗ trợ làm chậm quá trình hấp thụ đường, góp phần điều chỉnh lượng đường trong máu tốt hơn.

Nhỏ nhưng có võ: Thực phẩm giúp sáng mắt, dưỡng tim, giữ dáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ thị lực khỏe mạnh

Ngô bao tử có lợi cho việc duy trì sức khỏe tối ưu của mắt. Các chất có trong nó giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) và đục thủy tinh thể, hai tình trạng mắt phổ biến có thể làm suy giảm thị lực.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Sự kết hợp giữa kali và chất xơ trong ngô bao tử làm cho nó trở thành một loại thực phẩm tốt cho tim. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách chống lại tác động của natri trong cơ thể, do đó làm giảm nguy cơ tăng huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ trong ngô bao tử giúp giảm mức cholesterol, thúc đẩy lưu lượng máu tốt hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

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