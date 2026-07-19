Dương Dương ghi dấu ấn với giải Ngôi sao châu Á sau thành công của 'Phàm nhân tu tiên truyện'

Sao quốc tế 19/07/2026 16:24

Nam diễn viên Dương Dương vừa đón nhận tin vui khi được vinh danh ở hạng mục 'Ngôi sao châu Á xuất sắc nhất' (Outstanding Asian Star) do khán giả bình chọn tại Seoul International Drama Awards (SDA) 2026.

Nam diễn viên Dương Dương vừa đón nhận tin vui khi được vinh danh ở hạng mục "Ngôi sao châu Á xuất sắc nhất" (Outstanding Asian Star) do khán giả bình chọn tại Seoul International Drama Awards (SDA) 2026. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của ngôi sao sinh năm 1991 trên thị trường giải trí châu Á, đặc biệt sau màn tái xuất với dòng phim tiên hiệp.

Theo kết quả do ban tổ chức công bố, Dương Dương giành tới 48,18% tổng số phiếu bầu, tương đương hơn 1,8 triệu lượt bình chọn từ người hâm mộ khắp thế giới. Thành tích ấn tượng này đến từ vai diễn Hàn Lập trong bộ phim "Phàm nhân tu tiên truyện", tác phẩm đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng phim chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp.

Dương Dương ghi dấu ấn với giải Ngôi sao châu Á sau thành công của 'Phàm nhân tu tiên truyện' - Ảnh 1

Khác với các hạng mục do hội đồng chuyên môn đánh giá, giải "Ngôi sao châu Á xuất sắc nhất" được quyết định hoàn toàn thông qua bình chọn của khán giả trên ứng dụng Idol Charm. Người hâm mộ ở nhiều quốc gia đều có thể tham gia bỏ phiếu để lựa chọn diễn viên và tác phẩm yêu thích, giúp hạng mục này mang tính quốc tế hơn so với nhiều giải thưởng truyền hình chỉ giới hạn phạm vi bình chọn trong một quốc gia.

Ngay sau khi kết quả được công bố, Dương Dương nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ niềm vui khi nam diễn viên tiếp tục chứng minh sức hút sau thời gian dài vắng bóng ở dòng phim cổ trang tiên hiệp. Không ít ý kiến cho rằng hình tượng Hàn Lập đã giúp Dương Dương lấy lại phong độ và tạo dấu ấn mới trong sự nghiệp.

Dương Dương ghi dấu ấn với giải Ngôi sao châu Á sau thành công của 'Phàm nhân tu tiên truyện' - Ảnh 2

Trong "Phàm nhân tu tiên truyện", Dương Dương hóa thân thành Hàn Lập – chàng trai có xuất thân bình thường nhưng từng bước vượt qua nghịch cảnh để bước vào con đường tu tiên bằng sự kiên trì, bản lĩnh và ý chí sinh tồn. Đây là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của dòng tiểu thuyết tiên hiệp Trung Quốc. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vong Ngữ, quy tụ ê-kíp sản xuất quy mô lớn và được đánh giá là một trong những dự án truyền hình đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2026.

Dù vậy, cần lưu ý rằng giải thưởng Dương Dương vừa nhận là hạng mục bình chọn của người hâm mộ, không nằm trong hệ thống giải thưởng cạnh tranh do ban giám khảo chuyên môn chấm điểm. Hiện ban tổ chức Seoul International Drama Awards 2026 vẫn chưa công bố danh sách đề cử chính thức ở các hạng mục chuyên môn. Theo kế hoạch, lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 8/10 tại Seoul và được truyền hình trực tiếp trên kênh KBS.

Vũ Lâm Linh của Dương Dương tụt dốc không phanh, 'bom xịt' gây bất ngờ nhất đầu năm 2026

Vũ Lâm Linh của Dương Dương tụt dốc không phanh, 'bom xịt' gây bất ngờ nhất đầu năm 2026

Vũ Lâm Linh phát sóng đến tập 20, tức đi nửa chặng đường. Tưởng chừng mang hào quang của Triển Chiêu khi lên sóng sẽ được đón nhận nồng nhiệt, nhưng thực tế lại thất bại cả rating lẫn danh tiếng, có thể xem là "bom xịt" gây bất ngờ nhất đầu năm 2026.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vũ Lâm Linh của Dương Dương tụt dốc không phanh, 'bom xịt' gây bất ngờ nhất đầu năm 2026

Vũ Lâm Linh của Dương Dương tụt dốc không phanh, 'bom xịt' gây bất ngờ nhất đầu năm 2026

Vì sao Dương Dương được khen là 'Triển Chiêu trời chọn' trong phim mới?

Vì sao Dương Dương được khen là 'Triển Chiêu trời chọn' trong phim mới?

Từng bị nghi sẽ lép vế trước phim của Dương Dương, 'Gia nghiệp' do Dương Tử đóng chính bất ngờ tạo cú bứt tốc mạnh mẽ

Từng bị nghi sẽ lép vế trước phim của Dương Dương, 'Gia nghiệp' do Dương Tử đóng chính bất ngờ tạo cú bứt tốc mạnh mẽ

Phim mới của Dương Dương gây tranh luận vì 'xuất phát điểm' gây bất ngờ

Phim mới của Dương Dương gây tranh luận vì 'xuất phát điểm' gây bất ngờ

Mức cát-xê của Dương Dương và Chương Nhược Nam trong “Vũ lâm linh” gây chú ý

Mức cát-xê của Dương Dương và Chương Nhược Nam trong “Vũ lâm linh” gây chú ý

Dương Dương khiến dư luận 'dậy sóng' trước thềm giải Bạch Ngọc Lan

Dương Dương khiến dư luận 'dậy sóng' trước thềm giải Bạch Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Đúng 11h30 hôm nay, thứ Hai 20/7/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng 11h30 hôm nay, thứ Hai 20/7/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Thời thế xoay chuyển vào đúng ngày 20/7/2026, 3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Thời thế xoay chuyển vào đúng ngày 20/7/2026, 3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết đúng ngày mai (20/7)

3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết đúng ngày mai (20/7)

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết đúng ngày 20/7/2026

3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết đúng ngày 20/7/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Đúng 10h sáng ngày mai, thứ Hai 20/7/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng 10h sáng ngày mai, thứ Hai 20/7/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 8h sáng ngày /7/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 8h sáng ngày /7/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Sau 16h30 ngày mai, thứ Hai 20/7/2026, 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo, trả sạch nợ nần

Sau 16h30 ngày mai, thứ Hai 20/7/2026, 3 con giáp vận kim tiền vây quanh, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo, trả sạch nợ nần

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 20/7/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 20/7/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Hai 20/7/2026, 3 con giáp được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Hai 20/7/2026, 3 con giáp được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xoè tay đón hồng phúc, tài lộc ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có vô biên

Qua đêm nay, 3 con giáp xoè tay đón hồng phúc, tài lộc ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có vô biên

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thanh Hóa: 7 người thương vong trong vụ tai nạn tại trang trại lợn

Thanh Hóa: 7 người thương vong trong vụ tai nạn tại trang trại lợn

Giá vàng hôm nay, ngày 19/7/2026: Tiếp tục giảm, người mua lỗ gần 6 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 19/7/2026: Tiếp tục giảm, người mua lỗ gần 6 triệu đồng sau một tuần

Chữ ký trên di chúc của cố diễn viên Đức Tiến 'khác chữ ký mẫu'

Chữ ký trên di chúc của cố diễn viên Đức Tiến 'khác chữ ký mẫu'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ảnh mặt mộc của Lưu Diệc Phi bùng nổ mạng xã hội, thu hút 2 triệu lượt bàn luận

Ảnh mặt mộc của Lưu Diệc Phi bùng nổ mạng xã hội, thu hút 2 triệu lượt bàn luận

Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng về tin đồn tăng 8kg khi đóng phim của Châu Tinh Trì

Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng về tin đồn tăng 8kg khi đóng phim của Châu Tinh Trì

Phim của Hầu Minh Hạo bị phản ứng vì Ngải Mễ chưa đủ tuổi đóng cảnh tình cảm

Phim của Hầu Minh Hạo bị phản ứng vì Ngải Mễ chưa đủ tuổi đóng cảnh tình cảm

Mạnh Tử Nghĩa gây tranh cãi khi bị nhận xét kém chuyên nghiệp hơn Bạch Lộc

Mạnh Tử Nghĩa gây tranh cãi khi bị nhận xét kém chuyên nghiệp hơn Bạch Lộc

Chi tiết về 'di chúc điện thoại' của Từ Hy Viên thu hút sự quan tâm

Chi tiết về 'di chúc điện thoại' của Từ Hy Viên thu hút sự quan tâm

Sau nhiều thăng trầm, Phạm Băng Băng sống thế nào ở tuổi 45?

Sau nhiều thăng trầm, Phạm Băng Băng sống thế nào ở tuổi 45?