Dương Dương ghi dấu ấn với giải Ngôi sao châu Á sau thành công của 'Phàm nhân tu tiên truyện'

Theo kết quả do ban tổ chức công bố, Dương Dương giành tới 48,18% tổng số phiếu bầu, tương đương hơn 1,8 triệu lượt bình chọn từ người hâm mộ khắp thế giới. Thành tích ấn tượng này đến từ vai diễn Hàn Lập trong bộ phim "Phàm nhân tu tiên truyện", tác phẩm đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng phim chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp.

Nam diễn viên Dương Dương vừa đón nhận tin vui khi được vinh danh ở hạng mục "Ngôi sao châu Á xuất sắc nhất" (Outstanding Asian Star) do khán giả bình chọn tại Seoul International Drama Awards (SDA) 2026. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của ngôi sao sinh năm 1991 trên thị trường giải trí châu Á, đặc biệt sau màn tái xuất với dòng phim tiên hiệp.

Khác với các hạng mục do hội đồng chuyên môn đánh giá, giải "Ngôi sao châu Á xuất sắc nhất" được quyết định hoàn toàn thông qua bình chọn của khán giả trên ứng dụng Idol Charm. Người hâm mộ ở nhiều quốc gia đều có thể tham gia bỏ phiếu để lựa chọn diễn viên và tác phẩm yêu thích, giúp hạng mục này mang tính quốc tế hơn so với nhiều giải thưởng truyền hình chỉ giới hạn phạm vi bình chọn trong một quốc gia.

Ngay sau khi kết quả được công bố, Dương Dương nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ niềm vui khi nam diễn viên tiếp tục chứng minh sức hút sau thời gian dài vắng bóng ở dòng phim cổ trang tiên hiệp. Không ít ý kiến cho rằng hình tượng Hàn Lập đã giúp Dương Dương lấy lại phong độ và tạo dấu ấn mới trong sự nghiệp.

Trong "Phàm nhân tu tiên truyện", Dương Dương hóa thân thành Hàn Lập – chàng trai có xuất thân bình thường nhưng từng bước vượt qua nghịch cảnh để bước vào con đường tu tiên bằng sự kiên trì, bản lĩnh và ý chí sinh tồn. Đây là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của dòng tiểu thuyết tiên hiệp Trung Quốc. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vong Ngữ, quy tụ ê-kíp sản xuất quy mô lớn và được đánh giá là một trong những dự án truyền hình đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2026.

Dù vậy, cần lưu ý rằng giải thưởng Dương Dương vừa nhận là hạng mục bình chọn của người hâm mộ, không nằm trong hệ thống giải thưởng cạnh tranh do ban giám khảo chuyên môn chấm điểm. Hiện ban tổ chức Seoul International Drama Awards 2026 vẫn chưa công bố danh sách đề cử chính thức ở các hạng mục chuyên môn. Theo kế hoạch, lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 8/10 tại Seoul và được truyền hình trực tiếp trên kênh KBS.