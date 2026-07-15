Chi tiết về 'di chúc điện thoại' của Từ Hy Viên thu hút sự quan tâm

Theo thông tin được đăng tải, Từ Hy Viên muốn để lại toàn bộ bộ sưu tập trang sức và túi xách hàng hiệu cho con gái lớn. Phần tài sản còn lại sẽ được chia cho hai con và chồng hiện tại là DJ Koo (Koo Jun-yup). Ngoài ra, bản ghi chú còn đề cập đến việc dành một phần nhỏ di sản cho cháu trai - con của em gái Từ Hy Đệ.

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) gần đây lan truyền thông tin về một bản ghi chú được cho là "di chúc điện thoại" của cố diễn viên Từ Hy Viên . Theo các nguồn tin này, nội dung được cho là do nữ diễn viên lưu trong ứng dụng ghi chú trên điện thoại trước khi qua đời, thể hiện mong muốn phân chia tài sản cho các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, gia đình họ Từ đã nhanh chóng bác bỏ tính xác thực và giá trị của tài liệu này. Theo người thân, một bản ghi chú lưu trên điện thoại không đáp ứng các điều kiện pháp lý để được xem là di chúc hợp lệ. Phản ứng của gia đình khiến dư luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có những đồn đoán về quá trình xử lý khối tài sản mà nữ diễn viên để lại.

Một số nguồn tin hậu trường còn cho rằng, trước thời điểm luật sư tiến hành kiểm kê tài sản, nhiều vật dụng có giá trị trong căn biệt thự của Từ Hy Viên đã không còn. Thông tin này đi kèm với những suy đoán về việc một số món đồ hiệu xuất hiện trên người các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng chính thức xác nhận những cáo buộc này.

Bên cạnh đó, mẹ ruột của Từ Hy Viên là bà Hoàng Xuân Mai cũng trở thành tâm điểm chú ý. Theo truyền thông Trung Quốc, bà hiện quản lý công ty từng phụ trách các hợp đồng thương mại của con gái và được cho là nắm quyền kiểm soát một số nguồn thu liên quan. Tuy nhiên, bà Hoàng cho biết bản thân đang gặp khó khăn về tài chính, đồng thời khẳng định Từ Hy Viên không còn nhiều tiền trong tài khoản do nhiều năm không hoạt động nghệ thuật thường xuyên, tập trung chăm sóc con và giải quyết các tranh chấp pháp lý với chồng cũ Uông Tiểu Phi.

Hiện những thông tin liên quan đến bản ghi chú được cho là "di chúc điện thoại" cũng như việc phân chia di sản của Từ Hy Viên vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện pháp lý xác nhận. Vì vậy, nhiều chi tiết đang lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông vẫn chỉ dừng ở mức thông tin một chiều, cần được kiểm chứng thêm.