Cộng đồng mạng tranh cãi khi DJ Koo liên tục kể về Từ Hy Viên

Sao quốc tế 23/06/2026 12:00

DJ Koo Jun Yup (DJ Koo) mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện trong một chương trình giải trí tại Hàn Quốc và chia sẻ về những kỷ niệm gắn liền với người vợ quá cố Từ Hy Viên (Đại S).

Trong chương trình, DJ Koo Jun Yup (DJ Koo) đã giới thiệu căn phòng nhỏ từng lưu giữ tình yêu của cả hai cách đây hơn 20 năm, thời điểm họ còn hẹn hò trước khi mỗi người rẽ sang một ngả trong cuộc sống.

Theo lời DJ Koo, nhiều món đồ mà Từ Hy Viên từng sử dụng vẫn được anh gìn giữ cẩn thận suốt hai thập kỷ. Nam nghệ sĩ cho biết khi còn yêu nhau, nữ diễn viên thường tranh thủ những ngày cuối tuần để bay từ Đài Loan sang Hàn Quốc gặp anh. Những vật dụng còn lưu giữ đến nay được xem như minh chứng cho quãng thời gian đẹp đẽ mà cả hai từng trải qua.

Cộng đồng mạng tranh cãi khi DJ Koo liên tục kể về Từ Hy Viên - Ảnh 1

Những chia sẻ của DJ Koo nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Không ít khán giả bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà anh dành cho người vợ đã khuất. Nhiều người cho rằng trong môi trường giải trí đầy biến động, sự thủy chung và tình yêu bền bỉ của DJ Koo là điều hiếm thấy. Kể từ khi Từ Hy Viên qua đời, nam nghệ sĩ nhiều lần xuất hiện với hình ảnh đau buồn, thường xuyên đến nơi an nghỉ của vợ và dành nhiều thời gian để tưởng nhớ cô.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời cảm thông và ngưỡng mộ, một bộ phận cư dân mạng lại đưa ra quan điểm trái chiều. Họ cho rằng DJ Koo liên tục nhắc đến Từ Hy Viên trong các chương trình truyền hình, phim tài liệu và những cuộc phỏng vấn, khiến hình ảnh của anh ngày càng gắn liền với câu chuyện về người vợ quá cố. Một số ý kiến thậm chí nhận định nam nghệ sĩ đang tận dụng sự quan tâm của công chúng dành cho Đại S để duy trì sức hút truyền thông.

Cộng đồng mạng tranh cãi khi DJ Koo liên tục kể về Từ Hy Viên - Ảnh 2

Trước đó, đài KBS của Hàn Quốc từng phát sóng một bộ phim tài liệu liên quan đến sự ra đi của Từ Hy Viên. Trong chương trình này xuất hiện nhiều hình ảnh riêng tư về tang lễ của nữ diễn viên với sự đồng ý từ DJ Koo. Không lâu sau, anh tiếp tục hợp tác cùng ê-kíp truyền hình thực hiện phóng sự ghi lại quá trình xây dựng tượng đài tưởng niệm mang tên “Quỹ đạo vĩnh hằng của Hy Viên” tại nghĩa trang nơi cô yên nghỉ. Những hình ảnh DJ Koo lặng lẽ thăm mộ vợ cũng được đưa vào phim tài liệu, làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Đặc biệt, trong dịp tưởng niệm một năm ngày mất của Từ Hy Viên, DJ Koo gây chú ý khi mặc lại chiếc áo khoác màu nâu mà nữ diễn viên từng tặng anh từ 27 năm trước. Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên Weibo và nhiều nền tảng trực tuyến khác. Một số người xem đây là minh chứng cho tình yêu sâu đậm của anh, trong khi số khác cho rằng những chi tiết như vậy đang bị khai thác quá mức nhằm tạo hiệu ứng truyền thông.

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Suốt nhiều năm qua, doanh nhân Uông Tiểu Phi - một trong “kinh thành tứ thiếu” của đất nước tỷ dân thường bị gắn cho cái mác “kẻ tệ bạc”, bị nghi đối xử không tốt với vợ cũ là cố nghệ sĩ Từ Hy Viên dẫn đến hôn nhân tan vỡ, thậm chí hai bên còn lôi nhau ra tòa.

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