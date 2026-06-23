Mắc kẹt trên cần cẩu, người chơi dù lượn bị treo lơ lửng ở độ cao 60 mét khiến người xem thót tim

Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu thành công người điều khiển dù lượn. Một nhân chứng nói với báo Bắc Kinh rằng người chơi dù lượn bị mắc kẹt khoảng 1 giờ, một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng chiến dịch cứu hộ thực tế kéo dài vài giờ.

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